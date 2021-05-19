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    Главная / Торги / Открытый запрос котировок для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку товаров хозяйственного обихода и моющих средств.

    Открытый запрос котировок для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку товаров хозяйственного обихода и моющих средств.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257691Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку товаров хозяйственного обихода и моющих средствг. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110257691

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    БАЗ-21.72.37СМСП

    Наименование закупки

    Открытый запрос котировок для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку товаров хозяйственного обихода и моющих средств.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 14:58

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО БАЗ

    Юридический адрес

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,

    Почтовый адрес

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1

    Контактный телефон

    +7 4832 22-14-81

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nusacheva@baz32.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марочкина Н. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на поставку товаров хозяйственного обихода и моющих средств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:3026.05.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257691Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку товаров хозяйственного обихода и моющих средствг. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на поставку товаров хозяйственного обихода и моющих средств

    Начальная цена

    450 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БАЗ
    Все закупки и тендеры АО БАЗ

    Адрес местонахождения

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1

    Классификатор ОКПД2

    20.41

    Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Классификатор ОКВЭД2

    20.4

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств"

    Кол-во: 1.00000

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