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    Главная / Торги / Поставка линейного датчика для ультразвуковой диагностической системы HM70A-RUS производства SAMSUNG MEDISON для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России

    Поставка линейного датчика для ультразвуковой диагностической системы HM70A-RUS производства SAMSUNG MEDISON для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258051Дата и время окончания срока приема заявок Поставка линейного датчика для ультразвуковой диагностической системы HM70A-RUS производства SAMSUNG MEDISON для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110258051

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    212/МЕД-21

    Наименование закупки

    Поставка линейного датчика для ультразвуковой диагностической системы HM70A-RUS производства SAMSUNG MEDISON для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 15:30

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    протокол__226_2_2021_МЕД_от_25.05.2021.pdf

    1.Документация_212_МЕД_СМСП.doc

    2.Техническое_задание_2.doc

    3.Проект_Договора_2.docx

    4.Изменения_13.05.21.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабичева Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка линейного датчика для ультразвуковой диагностической системы HM70A-RUS производства SAMSUNG MEDISON для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258051Подведение итогов не позднее Поставка линейного датчика для ультразвуковой диагностической системы HM70A-RUS производства SAMSUNG MEDISON для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка линейного датчика для ультразвуковой диагностической системы HM70A-RUS производства SAMSUNG MEDISON для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России

    Начальная цена

    632 083,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    26.60.12.132

    Аппараты ультразвукового сканирования

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935985/name/60acc3eb95a067.82890918

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка линейного датчика для ультразвуковой диагностической системы HM70A-RUS производства SAMSUNG MEDISON для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России "

    Кол-во: 1.00

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