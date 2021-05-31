Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества лот № 275: Автомобиль Урал-4320 фургон, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 8. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества лот № 275: Автомобиль Урал-4320 фургон, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 8. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 18:0031.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176905Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 275 Наименование лота: Автомобиль Урал-4320 фургон; Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 36042; Год выпуска – 1991; Цвет – хаки; VIN (завод. №): Х1Р432000М0181977; Пробег – 189 545 км. Местонахождение лота: Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 8.МоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества лот № 275: Автомобиль Урал-4320 фургон, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 8. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 8.

    Номер извещения

    ГП176905

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот № 275 Наименование лота: Автомобиль Урал-4320 фургон; Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 36042; Год выпуска – 1991; Цвет – хаки; VIN (завод. №): Х1Р432000М0181977; Пробег – 189 545 км. Местонахождение лота: Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 8.

    Начальная цена

    118800.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    4950.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-04-2021 14:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.06.2021 18:00

    Дата и время проведения

    02.06.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Прил__4_формы_1_и_2.doc

    Прил__5_Договор_инв._36042.pdf

    ИС_275_Автомобиль_Урал_4320_фургон_инв__36042.docx

    Фото.zip

    Прил__1_Форма_заявки_Аукц.docx

    Прил__2_Форма_согласия_ПД.docx

    Прил__3_таблица_по_бенефициарам.xlsx

    Протокол_итогов_аукцион_02.06.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    4950.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Стефанов Руслан Петрович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rstefanov@sgp.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8216 77-22-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237403
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот №12: Станция компрессорная СД-9/101М А 959 СХ 27.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот...
    592646
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 850 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 15:29
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237398
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот №11: Автомобиль Седельный тягач КамАЗ-65225-014-22 А 208 КМ 27.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот...
    592641
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    440 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 15:26
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237395
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот №10: Метаноловоз АЦМ-10 на шасси КамАЗ-43118 М 298 ЕМ 27.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот...
    592636
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    748 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 15:23
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237392
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот №9: Автоцистерна (автотопливозаправщик) НефАЗ-66062-10 А 210 КМ 27.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот...
    592630
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 201 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 15:21
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237381
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот №8: Автомобиль Тойота Ленд Крузер Х 036 КХ 27.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот...
    592614
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 257 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 15:11
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014380
    Закупка диагностического оборудования и запчастей для автомобильной техники
    Закупка диагностического оборудования и запчастей для автомобильной техники
    594342
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237379
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот №7: Автобус Toyota Hiace TRH223L-LEMNKX К 681 УМ 27.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот...
    592602
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    936 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 15:03
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237375
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот №6: Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039-33 ХМ 3214 27.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот...
    592591
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    985 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 14:52
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить