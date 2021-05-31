Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов и трудоустройство инвалидов на созданные рабочие места в счет квоты для приема на работу инвалидов ООО «Газпромнефть НТЦ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП176900 Уникальный номер закупки 01-0074395-356-2021 Номер закупки 01-0074395-356-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов и трудоустройство инвалидов на созданные рабочие места в счет квоты для приема на работу инвалидов ООО «Газпромнефть НТЦ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ Юридический адрес 190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79 Контактный телефон +7 812 313-69-24 доб. 3716 Адрес электронной почты UZPU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Солдатова Иванна Викторовна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Ленинградская область Ключевые слова: нефть

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Список лотов Лот 1 Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов и трудоустройство инвалидов на созданные рабочие места в счет квоты для приема н Дата и время окончания срока приема заявок 31.05.2021 18:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП176900 Дата и время окончания срока приема заявок Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов и трудоустройство инвалидов на созданные рабочие места в счет квоты для приема н Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов и трудоустройство инвалидов на созданные рабочие места в счет квоты для приема н Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт