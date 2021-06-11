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    Главная / Торги / Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans

    Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.06.2021 14:0011.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176971Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC EvansМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176971

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2501/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП__2501СТГ_ТПС.xlsx

    Извещение___2501СТГ_ТПС.docx

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.7__с_09.11.2020_.doc

    ТЗ__запчасти___002_.pdf

    ГП176971_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    ek.semenikhina@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенихина Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.06.2021 14:00 GMT +311.06.2021 14:0011.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176971Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC EvansМосква

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2021 17:0009.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176971Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC EvansМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.202109.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176971Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC EvansМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки: ООО «Терминал ЛРТ», 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212/Лена ВСЖД: 927105Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    27.90.31.120

    Машины и оборудование электрические для горячего осаждения металлов или карбидов металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1097248/name/61a7123f0b5446.84909735

    01.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "HOSE .188 1WR RUBBER (50METR)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "HOSE .375 1FBR RUBBER (50 METR)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "HOSE 0,750 ID (Arctic) (50 METR)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "VALVE QUIK EXH 3/4 FNPT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "GASSKET STRAIN RELIEF P-625"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "BRG FLG 2.001X 2.625X 1.500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "BALL SPLINE FLANGED"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "BOLT FEED, RETROFIT 40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "CLAMP CABLE METAL SEALED SHELL SIZE 14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "CONN 9 PIN FEMALE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "ELASTOMER COVER WILSON HURD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "COUPLING HALF QUICK PLUG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "EL STL 90 .125FNX .125MN 2000#"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "FTTG NIPPLE 1/2" CLOSE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "FTTG ADPT 0.250X0.563"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "TROYNIK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "YOKE FLANGE 3-2-119"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "VALVE 3/8 2 WAY 8936W"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "LENS DISPLAY COVER DISPLAY MODULE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "CABLE TRAVEL/WIRE FEED"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "FILTER AIR 75 FNPT"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "VALVE CHECK 1/8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "BEARING PLAIN 22MM OD X 20MM ID X 14MM LG IGUS T500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "CLAMP BALANCE GEAR"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "CORDSET 5 CKT MINIFAST 2M GREY"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "CONN 5 PIN MINIFAST"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "CONN WALL MOUNT"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "CONN STRAIGHT PLUG"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "POWER SUPPLY 36V AUTO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "RELAY SPT 10 AMP"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "MOTOR STEPPER NEMA 17"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "MOTOR STEPPER NEMA 17"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "VALVE RELIEF 1/2" EV-30A2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "STEM, TORCH/WIRE FEEDER ADAPTER"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "BLOCK BASE SUPPORT SERVICE LEAD P-600"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "SHAFT SPLINE VERTICAL 8MM"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "TUBE GUIDE SHORT"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "TONGUE"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "CONN 5 PIN MINIFAST"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "CONN FIXED RECEPT"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "CRC-METRIC FASTENER KIT FOR P-600"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "BALL SCREW 10MM NOM. DIA. 6MM LEAD RH NSK"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "LINK ECCENTRIC"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "LINK ECCENTRIC LEVER"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "RING REMOVAL BEARING"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "GASSKET ELEC BASE SOLID P-625"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "BRG BALL 250X 625X"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "SEAL"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "5M BLK"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "CONN STRAIGHT PLUG"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "NUT HJ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "GAUGE 0-300 PSI 1 7/8"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "SPRING COMPRESSION 5/8 X 1 1/4 RD WIRE MED-HI"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "GUARD STOP SWITCH"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "MOTOR STEPPER"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "PLATE CLAMP P-600 (manual-B201293)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "BRG BALL 472X 1.260X"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "BRG BALL 2.362X 5.118X 1.221"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "BEARING FLANGE 10mm"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "BRG RLR TAPERED CONE"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "CLIP, TYPE 21 / ЗАЖИМ, ТИП 21"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "BUCKLE TYPE RVH"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "COVER SHAFT COIL SPRING 26MM X 100MM"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "CONN STRAIGHT PLUG"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "COVER, PENDANT"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "LIGHTPIPE CLEAR .170 DIA X .240 LG"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "POTENTIOMETER 5K MODEL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "TUBING HEAT SHRINK 1/8""

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "SCREW HC .500-13X 1.500 G5NP"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "PIN D.500 x 1.750"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "SWITCH BOOT PROTRUDING TOOGLE SEAL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "CENTRAL CONNECNION F++/MIG"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "GASKET P-600 TILT SENSOR COVER (1/32 NEOPRENE)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "INSULATOR TORCH BODY"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "MOUNT, TORCH, P-625 DROPDOWN"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "FRONIUS MOTOR HEATER KIT / Набор подогрева двигателя фрониус"

    Кол-во: 12

    "Позиция 77"

    "BRUSH CUP 4".020 WIRE 5/8-11 ARBOR"

    Кол-во: 12

    "Позиция 78"

    "CONN MALE DINSE BLK 1/0-2/0 FOR POWER"

    Кол-во: 12

    "Позиция 79"

    "CONN MALE DINCE RED"

    Кол-во: 12

    "Позиция 80"

    "CONNECTOR FEMALE DINSE RED 1/0-2/0 LDC-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "CONN MALE DINCE RED 3/0-4/0 FOR POWER"

    Кол-во: 12

    "Позиция 82"

    "CONNECTOR RIGHT ANGLE PLUG 4 PIN 20-24 AWG SIZE 1B 6.1-7.0MM CABLE"

    Кол-во: 15

    "Позиция 83"

    "SPACER ECCENTRIC LEVER"

    Кол-во: 15

    "Позиция 84"

    "BRG BALL .1.000X 2.000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "BRG TAPERED CUP"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "STRAP TAPE RVB 150MM LENGTH"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "CONN INSULATOR W/4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "STRAIN RELIEF 90 DEG"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "NUT HJ 1.00 - 14 G8 NP"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "WASHER NP#6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "NUT LHS 10х1.5 ММ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "STANDOFF 4-40 M/F"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "PLUG, HOLE 7\8 DIA"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "DRIVE WHEEL 1.2MM WIRE (V-GROOVE)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "BRG BALL 669 X 1.575 X"

    Кол-во: 25

    "Позиция 96"

    "COVER SHAFT COIL SPRING"

    Кол-во: 30

    "Позиция 97"

    "SCREW HSHC M4-.7 X 70 ALLOY"

    Кол-во: 30

    "Позиция 98"

    "WASHER THRUST"

    Кол-во: 30

    "Позиция 99"

    "CLAMP SMALL HOSE"

    Кол-во: 30

    "Позиция 100"

    "STDANDOFF ROUND"

    Кол-во: 40

    "Позиция 101"

    "NOZZLE SLIDING FOR 8735920"

    Кол-во: 40

    "Позиция 102"

    "SPACER SHIM"

    Кол-во: 50

    "Позиция 103"

    "INSULATOR TO - 220 THERMAL CONDUCTIVE SILI"

    Кол-во: 50

    "Позиция 104"

    "SCREW HSBHC #10-32x.625NP"

    Кол-во: 50

    "Позиция 105"

    "WASHER,NYLON,#4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 106"

    "NUT, H, #4-40 NYLON"

    Кол-во: 50

    "Позиция 107"

    "RING RET-EX .313 .025 .290"

    Кол-во: 50

    "Позиция 108"

    "WHELL, CARRIAGE DRIVE LG"

    Кол-во: 60

    "Позиция 109"

    "PIN MALE 0.9MM"

    Кол-во: 100

    "Позиция 110"

    "LINER WIRE TORCH"

    Кол-во: 100

    "Позиция 111"

    "O-RING"

    Кол-во: 100

    "Позиция 112"

    "TIP CONTACT 054 Р-625"

    Кол-во: 10000

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    • Любые заказчики и поставщики
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 916 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076275
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (2)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    30 136 668
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076201
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (5)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592839
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    40 149 926
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076155
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (6)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592826
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    36 906 799
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
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