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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП176971
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.04.2021 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
ek.semenikhina@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенихина Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.06.2021 14:00 GMT +311.06.2021 14:0011.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176971Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC EvansМосква
Подведение итогов не позднее
09.07.2021 17:0009.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176971Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC EvansМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки: ООО «Терминал ЛРТ», 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212/Лена ВСЖД: 927105Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
27.90.31.120
27.90
Документация лота
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 10000
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