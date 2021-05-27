Открытый конкурентный отбор организации на оказание услуг строительного контроля на объектах Ен-Яхинского, Песцового, Уренгойского, Западно-Таркосалинского и Ямбургского месторождений в 2021-2023 гг. для нужд ООО "Газпромнефть-Заполярье"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП176899 Уникальный номер закупки 01-0065418-370-2021 Номер закупки 01-0065418-370-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации на оказание услуг строительного контроля на объектах Ен-Яхинского, Песцового, Уренгойского, Западно-Таркосалинского и Ямбургского месторождений в 2021-2023 гг. для нужд ООО "Газпромнефть-Заполярье" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ Юридический адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Почтовый адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Контактный телефон +7 3452 52-10-90 доб. 77245 Адрес электронной почты gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Пупова Светлана Юрьевна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова: нефть

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание услуг строительного контроля на объектах Ен-Яхинского, Песцового, Уренгойского, Западно-Таркосалинского и Ямбургского мест Дата и время окончания срока приема заявок 27.05.2021 09:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП176899 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг строительного контроля на объектах Ен-Яхинского, Песцового, Уренгойского, Западно-Таркосалинского и Ямбургского мест Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг строительного контроля на объектах Ен-Яхинского, Песцового, Уренгойского, Западно-Таркосалинского и Ямбургского мест Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт