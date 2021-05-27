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Номер извещения
ГП176899
Уникальный номер закупки
01-0065418-370-2021
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации на оказание услуг строительного контроля на объектах Ен-Яхинского, Песцового, Уренгойского, Западно-Таркосалинского и Ямбургского месторождений в 2021-2023 гг. для нужд ООО "Газпромнефть-Заполярье"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Почтовый адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Контактный телефон
+7 3452 52-10-90 доб. 77245
Адрес электронной почты
gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пупова Светлана Юрьевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Оказание услуг строительного контроля на объектах Ен-Яхинского, Песцового, Уренгойского, Западно-Таркосалинского и Ямбургского мест
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 09:00 GMT +327.05.2021 09:0027.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176899Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг строительного контроля на объектах Ен-Яхинского, Песцового, Уренгойского, Западно-Таркосалинского и Ямбургского местТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг строительного контроля на объектах Ен-Яхинского, Песцового, Уренгойского, Западно-Таркосалинского и Ямбургского мест
Официальный сайт, на котором размещена документация
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