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Номер извещения
ГП176894
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый отбор организации, способной оказать услуги аренды нежилых помещений (офисов) для центра инноваций в логистике ООО "Газпромнефть-Снабжение" в г. Санкт-Петербурге
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 8194
Адрес электронной почты
Bronnikova.AV@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бронникова Алевтина Васильевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Открытый отбор организации, способной оказать услуги аренды нежилых помещений (офисов) для центра инноваций в логистике ООО "Газпром
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 12:55 GMT +318.05.2021 12:5518.05.2021 12:55Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176894Дата и время окончания срока приема заявок Открытый отбор организации, способной оказать услуги аренды нежилых помещений (офисов) для центра инноваций в логистике ООО "ГазпромТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Открытый отбор организации, способной оказать услуги аренды нежилых помещений (офисов) для центра инноваций в логистике ООО "Газпром
Официальный сайт, на котором размещена документация
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