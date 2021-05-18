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Номер извещения
32110258598
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации стадии «Проектная документация» (П,ПД) на объект : «Реконструкция производственно-административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом. 4а»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.04.2021 16:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
495 доб.513-67-64
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
elena.davydova5@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Давыдова Елена Игоревна
Место рассмотрения предложений
Королев
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Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации стадии «Проектная документация» (П,ПД) на объект : «Реконструкция производственно-административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом. 4а»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258598Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации стадии «Проектная документация» (П,ПД) на объект : «Реконструкция производственно-административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом. 4а»Королев
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258598Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации стадии «Проектная документация» (П,ПД) на объект : «Реконструкция производственно-административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом. 4а»Королев
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.05.202121.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258598Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации стадии «Проектная документация» (П,ПД) на объект : «Реконструкция производственно-административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом. 4а»Королев
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации стадии «Проектная документация» (П,ПД) на объект : «Реконструкция производственно-административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом. 4а»
Начальная цена
1 702 170,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
71.12.12.130
71.12
Документация лота
Кол-во: 1
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