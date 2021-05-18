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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации стадии «Проектная документация» (П,ПД) на объект : «Реконструкция производственно-административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом. 4а»

    Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации стадии «Проектная документация» (П,ПД) на объект : «Реконструкция производственно-административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом. 4а»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258598Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации стадии «Проектная документация» (П,ПД) на объект : «Реконструкция производственно-административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом. 4а»КоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110258598

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации стадии «Проектная документация» (П,ПД) на объект : «Реконструкция производственно-административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом. 4а»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 16:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ЗК__30_11_Разработка_проектной_документации.doc

    ИЗМЕНЕНИЕ_в_Извещении_321102585598.doc

    Ситуационный_план.pdf

    2_ТП_ПАЗ___2__без_планир__.pdf

    Извещение__на_публикацию.doc

    Техническое_задание_на_публикацию.pdf

    Приложение_2___протокол_согласования_цены.doc

    Проект_договора_разработка_на_публикацию.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-67-64

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    elena.davydova5@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Давыдова Елена Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации стадии «Проектная документация» (П,ПД) на объект : «Реконструкция производственно-административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом. 4а»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258598Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации стадии «Проектная документация» (П,ПД) на объект : «Реконструкция производственно-административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом. 4а»Королев

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258598Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации стадии «Проектная документация» (П,ПД) на объект : «Реконструкция производственно-административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом. 4а»Королев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258598Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации стадии «Проектная документация» (П,ПД) на объект : «Реконструкция производственно-административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом. 4а»Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации стадии «Проектная документация» (П,ПД) на объект : «Реконструкция производственно-административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом. 4а»

    Начальная цена

    1 702 170,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    71.12.12.130

    Услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935689/name/60acad65cfca02.79653737

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации стадии «Проектная документация» (П,ПД) на объект : «Реконструкция производственно-административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом. 4а»"

    Кол-во: 1

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