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Номер извещения
32110257522
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по инструментальной диагностике герметичности гидроизоляции мембранного покрытия резервуара для хранения воды высоковольтным методом неразрушающего контроля для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства (Оренбургский филиал)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.04.2021 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 3532 37-68-47 доб. 1438
Факс
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Адрес электронной почты
dgorchakov@atechnics.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горчаков Д. П.
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по инструментальной диагностике герметичности гидроизоляции мембранного покрытия резервуара для хранения воды высоковольтным методом неразрушающего контроля
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.05.202125.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257522Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инструментальной диагностике герметичности гидроизоляции мембранного покрытия резервуара для хранения воды высоковольтным методом неразрушающего контроляМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по инструментальной диагностике герметичности гидроизоляции мембранного покрытия резервуара для хранения воды высоковольтным методом неразрушающего контроля
Начальная цена
223 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
71.20.19
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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