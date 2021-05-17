Выполнение работ по инструментальной диагностике герметичности гидроизоляции мембранного покрытия резервуара для хранения воды высоковольтным методом неразрушающего контроля для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства (Оренбургский филиал)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110257522 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по инструментальной диагностике герметичности гидроизоляции мембранного покрытия резервуара для хранения воды высоковольтным методом неразрушающего контроля для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства (Оренбургский филиал) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Документация процедуры Извещение_ЗК_Ф80_2021_СМП.docx

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС

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