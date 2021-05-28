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Номер извещения
ГП176882
Уникальный номер закупки
01-0057714-336-2021
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обучению по промышленной, пожарной и экологической безопасности и охране труда для нужд ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2021-2024 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Почтовый адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Контактный телефон
+7 922 060-79-50
Адрес электронной почты
gpn-yamal-uoz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мамаева Екатерина Валерьевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обучение по промышленной, пожарной и экологической безопасности и охране труда
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 11:00 GMT +328.05.2021 11:0028.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176882Дата и время окончания срока приема заявок Обучение по промышленной, пожарной и экологической безопасности и охране трудаТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Обучение по промышленной, пожарной и экологической безопасности и охране труда
Официальный сайт, на котором размещена документация
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