Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обучению по промышленной, пожарной и экологической безопасности и охране труда для нужд ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2021-2024 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП176882 Уникальный номер закупки 01-0057714-336-2021 Номер закупки 01-0057714-336-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обучению по промышленной, пожарной и экологической безопасности и охране труда для нужд ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2021-2024 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ Юридический адрес 629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а Почтовый адрес 629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а Контактный телефон +7 922 060-79-50 Адрес электронной почты gpn-yamal-uoz@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Мамаева Екатерина Валерьевна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ Ключевые слова: нефть

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Список лотов Лот 1 Обучение по промышленной, пожарной и экологической безопасности и охране труда Дата и время окончания срока приема заявок 28.05.2021 11:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП176882 Дата и время окончания срока приема заявок Обучение по промышленной, пожарной и экологической безопасности и охране труда Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Обучение по промышленной, пожарной и экологической безопасности и охране труда Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт