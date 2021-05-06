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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП176883
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка железобетонных изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Малая закупка
Дата публикации
30.04.2021 14:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400066, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, 16а, Порт-Саида
Почтовый адрес
400066, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, 16а, Порт-Саида
Контактный телефон
+7 8442 99-02-94
Факс
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Адрес электронной почты
e.akimova@teplovolgograd.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимова Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Волгоград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка железобетонных изделий
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка железобетонных изделий
Начальная цена
415 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Все закупки и тендеры КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Адрес местонахождения
400066, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, 16а, Порт-Саида
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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