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    Главная / Торги / Поставка железобетонных изделий

    Поставка железобетонных изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 10:0006.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176883Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железобетонных изделийВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176883

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка железобетонных изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Малая закупка

    Дата публикации

    30.04.2021 14:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_Форма_заявки.doc

    Извещение.docx

    Приложение__1_к_ТЗ.pdf

    Приложение__2_Анкета.docx

    Приложение__3_Проект_договора.docx

    Приложение__4_Техническое_задание.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
    Все закупки и тендеры КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

    Юридический адрес

    400066, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, 16а, Порт-Саида

    Почтовый адрес

    400066, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, 16а, Порт-Саида

    Контактный телефон

    +7 8442 99-02-94

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    e.akimova@teplovolgograd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Акимова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка железобетонных изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176883Подведение итогов не позднее Поставка железобетонных изделийВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка железобетонных изделий

    Начальная цена

    415 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
    Все закупки и тендеры КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

    Адрес местонахождения

    400066, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, 16а, Порт-Саида

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка железобетонных изделий"

    Кол-во: 1

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