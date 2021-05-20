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Номер извещения
32110257563
Уникальный номер закупки
03-119-2021
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-119-2021 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Контактный телефон
+7 473 250-26-70
Факс
--
Адрес электронной почты
stepin@gazpromvrn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Забалуева Наталия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Хозяйственные товары (ковровые покрытия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 08:59 GMT +320.05.2021 08:5920.05.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257563Дата и время окончания срока приема заявок Хозяйственные товары (ковровые покрытия)Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 09:0020.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110257563Дата и время вскрытия заявок Хозяйственные товары (ковровые покрытия)Воронеж
Подведение итогов не позднее
27.05.2021 17:0027.05.2021 17:0027.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257563Подведение итогов не позднее Хозяйственные товары (ковровые покрытия)Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хозяйственные товары (ковровые покрытия)
Начальная цена
235 685,91
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
17.22
17.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 69.00000
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