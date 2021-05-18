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Номер извещения
32110257701
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок на право заключения договора поставки аппарата для определения фракционного состава нефтепродуктов (разгонки нефтепродуктов).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.04.2021 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,
Почтовый адрес
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1
Контактный телефон
+7 4832 22-14-81
Факс
--
Адрес электронной почты
nusacheva@baz32.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марочкина Н. В.
Место рассмотрения предложений
г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1
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Право заключения договора поставки аппарата для определения фракционного состава нефтепродуктов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 09:00 GMT +318.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257701Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора поставки аппарата для определения фракционного состава нефтепродуктовг. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 09:0018.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110257701Дата и время вскрытия заявок право заключения договора поставки аппарата для определения фракционного состава нефтепродуктовг. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора поставки аппарата для определения фракционного состава нефтепродуктов
Начальная цена
127 469,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1
26.51
26.51
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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