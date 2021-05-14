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Номер извещения
ГП176884
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ на разработку проектной документации на строительство титульных ВЗиС, по объекту «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2, 3, 11, 13.1, 13.2, 15» для нужд АО «МРТС» в соответствии с Техническим заданием
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.04.2021 14:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Контактный телефон
+7 495 249-05-05 доб. 55120
Факс
+7 499 754-20-21
Адрес электронной почты
Sergeeva_T@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеева Татьяна Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ на разработку проектной документации на строительство титульных ВЗиС, по объекту «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2, 3, 11, 13.1, 13.2, 15» для нужд АО «МРТС» в соответствии с Техническим заданием
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176884Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ на разработку проектной документации на строительство титульных ВЗиС, по объекту «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2, 3, 11, 13.1, 13.2, 15» для нужд АО «МРТС» в соответствии с Техническим заданиемМосква
Подведение итогов не позднее
30.05.2021 12:0030.05.2021 12:0030.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176884Подведение итогов не позднее Выполнение работ на разработку проектной документации на строительство титульных ВЗиС, по объекту «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2, 3, 11, 13.1, 13.2, 15» для нужд АО «МРТС» в соответствии с Техническим заданиемМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.05.202130.05.2021 12:0030.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176884Подведение итогов не позднее Выполнение работ на разработку проектной документации на строительство титульных ВЗиС, по объекту «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2, 3, 11, 13.1, 13.2, 15» для нужд АО «МРТС» в соответствии с Техническим заданиемМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ на разработку проектной документации на строительство титульных ВЗиС, по объекту «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2, 3, 11, 13.1, 13.2, 15» для нужд АО «МРТС» в соответствии с Техническим заданием
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество и наименование указано в Техническом задании. Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т. ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Договор будет заключен с АО "МРТС". Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Cергеевой Татьяне Борисовне, тел.: 8(495) 249-05-05 (доб. 55120) , e-mail: Sergeeva_T@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОПТИМА ФИНАНС
Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
41.20.40.000
25.11.10.000
71.12.12.000
25.11.99.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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