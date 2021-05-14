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    Главная / Торги / Выполнение работ на разработку проектной документации на строительство титульных ВЗиС, по объекту «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2, 3, 11, 13.1, 13.2, 15» для нужд АО «МРТС» в соответствии с Техническим заданием

    Выполнение работ на разработку проектной документации на строительство титульных ВЗиС, по объекту «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2, 3, 11, 13.1, 13.2, 15» для нужд АО «МРТС» в соответствии с Техническим заданием

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176884Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ на разработку проектной документации на строительство титульных ВЗиС, по объекту «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2, 3, 11, 13.1, 13.2, 15» для нужд АО «МРТС» в соответствии с Техническим заданиемМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176884

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ на разработку проектной документации на строительство титульных ВЗиС, по объекту «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2, 3, 11, 13.1, 13.2, 15» для нужд АО «МРТС» в соответствии с Техническим заданием

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 14:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__2_Календарный_план.docx

    информационное_письмо_о_порядке_взаимодействия_в_рамках_Госконтракта.pdf

    Проект_Договора_на_разраб.ПД_по_ВЗиС.doc

    Запрос_Форма_2_ТКП_изм..xlsx

    Приложение__3_Перечень_ВЗиС_06.05.2021_изм..pdf

    ТЗ_Приложение__1_2021.05.05_ТЗ_на_разработку_ПД_ВЗиС_изм..pdf

    ТЗ_Приложение__1_2021.05.05_ТЗ_на_разработку_ПД_ВЗиС_изм..doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 495 249-05-05 доб. 55120

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Sergeeva_T@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеева Татьяна Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ на разработку проектной документации на строительство титульных ВЗиС, по объекту «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2, 3, 11, 13.1, 13.2, 15» для нужд АО «МРТС» в соответствии с Техническим заданием

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176884Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ на разработку проектной документации на строительство титульных ВЗиС, по объекту «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2, 3, 11, 13.1, 13.2, 15» для нужд АО «МРТС» в соответствии с Техническим заданиемМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2021 12:0030.05.2021 12:0030.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176884Подведение итогов не позднее Выполнение работ на разработку проектной документации на строительство титульных ВЗиС, по объекту «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2, 3, 11, 13.1, 13.2, 15» для нужд АО «МРТС» в соответствии с Техническим заданиемМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.05.202130.05.2021 12:0030.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176884Подведение итогов не позднее Выполнение работ на разработку проектной документации на строительство титульных ВЗиС, по объекту «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2, 3, 11, 13.1, 13.2, 15» для нужд АО «МРТС» в соответствии с Техническим заданиемМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ на разработку проектной документации на строительство титульных ВЗиС, по объекту «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2, 3, 11, 13.1, 13.2, 15» для нужд АО «МРТС» в соответствии с Техническим заданием

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество и наименование указано в Техническом задании. Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т. ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Договор будет заключен с АО "МРТС". Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Cергеевой Татьяне Борисовне, тел.: 8(495) 249-05-05 (доб. 55120) , e-mail: Sergeeva_T@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 60 календарных дней после выполнения работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.000

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    25.11.10.000

    Здания сборные из металла

    71.12.12.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий

    25.11.99.000

    Услуги по производству металлоконструкций и их частей отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Площадки ВЗиС "МРТС" и межплощадочные дороги"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ВЖГ (ЮЛЗС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Складские помещения (склады, ангары, площадки для хранения)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Бетонное производство"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Инженерные сети ЮЛЗС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Прочие ВЗиС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Технологические площадки ЮЛЗС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Направляющие кондуктора ЮЛЗС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Площадки ВЗиС "МРТС "МП" и межплощадочные дороги"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ВЖГ (СЛЗС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Инженерные сети ВЖГ (СЛЗС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Пожтехинвентарь ВЖГ (СЛЗС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Склад ГСМ (СЛЗС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Опорная база производства (СЛЗС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "РММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Закрытые складские помещения ОБП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Открытые площадки складирования ОБП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Открытые площадки ОБП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Инженерные сети ОБП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Пожтехинвентарь ОБП(СЛЗС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Внутриплощадочные дороги"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Прочие ВЗиС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Технологические площадки СЛЗС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Направляющие кондуктора СЛЗС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Складские помещения под изготовление свайной продукции"

    Кол-во: 1

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