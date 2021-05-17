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    Главная / Торги / открытый запрос котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту фасадов корпуса 3 (инв. №000025), корпуса 4 (инв. №000016) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, село Заря

    открытый запрос котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту фасадов корпуса 3 (инв. №000025), корпуса 4 (инв. №000016) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, село Заря

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 07:0017.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257393Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту фасадов корпуса 3 (инв. №000025), корпуса 4 (инв. №000016) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, село Заря. г. Ижевск, ул. Песочная, д.3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110257393

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый запрос котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту фасадов корпуса 3 (инв. №000025), корпуса 4 (инв. №000016) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, село Заря

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 14:35

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2021_085_06777_ЗК_СМП_Фасад_корп.3__4_пл.3_1.doc

    Дефектная_ведомость_067_21.xls

    п.34_Проект_договора.doc

    п.35_Перечень_работ_и_материалов.xls

    п.36_Договор_залога.doc

    Дефектная_ведомость_070_21.xls

    Протокол_итоговый_32110257393.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Юридический адрес

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    Почтовый адрес

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Контактный телефон

    +7 3412 90-32-20

    Факс

    +7 3412 90-32-20

    Адрес электронной почты

    047@kupol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кулигина Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Ижевск, ул. Песочная, д.3

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту фасадов корпуса 3 (инв. №000025), корпуса 4 (инв. №000016) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, село Заря.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257393Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту фасадов корпуса 3 (инв. №000025), корпуса 4 (инв. №000016) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, село Заря. г. Ижевск, ул. Песочная, д.3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту фасадов корпуса 3 (инв. №000025), корпуса 4 (инв. №000016) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, село Заря.

    Начальная цена

    3 641 908,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИЭМЗ КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Адрес местонахождения

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Классификатор ОКПД2

    43.33.10

    Работы по облицовке полов и стен плитками

    Классификатор ОКВЭД2

    43.33

    Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933807/name/60ab304fb1c1d3.51057057

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен"

    Кол-во: 3641908.80000

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