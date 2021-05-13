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    Главная / Торги / Закупка экскаваторов 2 ед.

    Закупка экскаваторов 2 ед.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 16:0013.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176902Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаваторов в количестве 2 ед.Красногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176902

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка экскаваторов 2 ед.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 14:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОБРАЗЦЫ_ФОРМ_ДОКУМЕНТОВ_ДЛЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ_УЧАСТНИКАМИ_ЗАКУПКИ.docx

    Документация_квалификационного_отбора__экскаваторы_.docx

    ТЗ_на_поставку_экскаватора.docx

    Форма_4__Расчет_ТО_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Региональный оператор
    Все закупки и тендеры УК Региональный оператор

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13

    Контактный телефон

    +7 499 455-17-43

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    RRudychik@regop.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудычик Роман Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Красногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка экскаваторов в количестве 2 ед.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176902Подведение итогов не позднее Поставка экскаваторов в количестве 2 ед.Красногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экскаваторов в количестве 2 ед.

    Начальная цена

    24 461 386,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Казань.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЖКХ
    Все закупки и тендеры ПЖКХ

    Адрес местонахождения

    420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8,

    420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8

    Классификатор ОКПД2

    28.92.27.114

    Экскаваторы карьерные

    Классификатор ОКВЭД2

    45.19

    Торговля прочими автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экскаваторы"

    Кол-во: 2

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    12.04.2021 11:30(GMT+03:00)
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    Лоты:
    1
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