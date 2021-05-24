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    Главная / Торги / Поставка оборудования для эксплуатации газового участка

    Поставка оборудования для эксплуатации газового участка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257255Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для эксплуатации газового участкаКировскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110257255

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для эксплуатации газового участка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол___52_2021.pdf

    Длкументация___52_2021__13__КО_ЭТП__.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХИБИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО ХТК

    Юридический адрес

    184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А

    Почтовый адрес

    184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А

    Контактный телефон

    +7 81531 5-46-92

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    SKvashnin@hhc07.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Квашнин Сергей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Кировск

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для эксплуатации газового участка

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 14:0028.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257255Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для эксплуатации газового участкаКировск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для эксплуатации газового участка

    Начальная цена

    360 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХТК
    Все закупки и тендеры АО ХТК

    Адрес местонахождения

    184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А

    Классификатор ОКПД2

    26.30.22

    Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934927/name/60abb079433065.31535014

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая неспециализированная"

    Кол-во: 4.00000

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