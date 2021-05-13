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Номер извещения
ГП176875
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фонтанной арматуры и колонной головки для эксплуатационных скважин Харбейского м.р.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 14:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-50-93
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
EKuznetsova@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Елена Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Поставка фонтанной арматуры и колонной головки для эксплуатационных скважин Харбейского м.р.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 21:00 GMT +313.05.2021 21:0013.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176875Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фонтанной арматуры и колонной головки для эксплуатационных скважин Харбейского м.р.Тюменская область
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 06:0014.05.2021 06:0014.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176875Дата и время вскрытия заявок Поставка фонтанной арматуры и колонной головки для эксплуатационных скважин Харбейского м.р.Тюменская область
Подведение итогов не позднее
15.07.2021 13:0015.07.2021 13:0015.07.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176875Подведение итогов не позднее Поставка фонтанной арматуры и колонной головки для эксплуатационных скважин Харбейского м.р.Тюменская область
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фонтанной арматуры и колонной головки для эксплуатационных скважин Харбейского м.р.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
28.14.13
28.99.39.160
28.14.13.170
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14
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