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    Главная / Торги / На соисполнение муниципального КЖЦ №30/2020 от 11.11.2020 г, на выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объекта «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте»

    На соисполнение муниципального КЖЦ №30/2020 от 11.11.2020 г, на выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объекта «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2021 08:0004.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260576Дата и время окончания срока приема заявок Соисполнение муниципального КЖЦ №30/2020 от 11.11.2020 г, на выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объекта «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте» СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110260576

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На соисполнение муниципального КЖЦ №30/2020 от 11.11.2020 г, на выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объекта «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.05.2021 03:08

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    1._Протокол_подведения_итогов__32110260576.docx

    Часть_IV._Проект_договора.doc

    Часть_III._Техническое_задание.docx

    Приложение__1.1._к_Документации_о_закупке.rar

    Извещение__81_с_изм._от_21.05.docx

    Документация__81_с_изм._от_21.05.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3462 22-56-54

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочуров Сергей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Соисполнение муниципального КЖЦ №30/2020 от 11.11.2020 г, на выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объекта «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 09:0007.06.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260576Подведение итогов не позднее Соисполнение муниципального КЖЦ №30/2020 от 11.11.2020 г, на выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объекта «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте» Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Соисполнение муниципального КЖЦ №30/2020 от 11.11.2020 г, на выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объекта «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте»

    Начальная цена

    210 820 780,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20.000

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/951528/name/60c081f63cdf25.81072336

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 1.00000

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