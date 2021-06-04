На соисполнение муниципального КЖЦ №30/2020 от 11.11.2020 г, на выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объекта «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110260576 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки На соисполнение муниципального КЖЦ №30/2020 от 11.11.2020 г, на выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объекта «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР

Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР Юридический адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5, Почтовый адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5 Контактный телефон +7 3462 22-56-54 Факс +7 3462 22-51-82 Адрес электронной почты oz@severavtodor.ru Ф.И.О. контактного лица Кочуров Сергей Федорович Место рассмотрения предложений Сургут Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru