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Номер извещения
32110260576
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На соисполнение муниципального КЖЦ №30/2020 от 11.11.2020 г, на выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объекта «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.05.2021 03:08
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-56-54
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочуров Сергей Федорович
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Соисполнение муниципального КЖЦ №30/2020 от 11.11.2020 г, на выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объекта «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.06.202107.06.2021 09:0007.06.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260576Подведение итогов не позднее Соисполнение муниципального КЖЦ №30/2020 от 11.11.2020 г, на выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объекта «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте» Сургут
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Соисполнение муниципального КЖЦ №30/2020 от 11.11.2020 г, на выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объекта «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте»
Начальная цена
210 820 780,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
42.11.20.000
42.11
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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