Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по лабораторной диагностике коронавирусной инфекции для нужд ООО «Газпромнефть-Ямал».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП176867 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0074242-336-2021 Наименование закупки Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по лабораторной диагностике коронавирусной инфекции для нужд ООО «Газпромнефть-Ямал». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ Юридический адрес 629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а Почтовый адрес 629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а Контактный телефон +7 3452 52-10-90 доб. 5048 Адрес электронной почты gpn-yamal-uoz@tmn.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Прокофьева Юлия Викторовна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание услуг по лабораторной диагностики коронавирусной инфекции Дата и время окончания срока приема заявок 21.05.2021 11:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП176867 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по лабораторной диагностики коронавирусной инфекции Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по лабораторной диагностики коронавирусной инфекции Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт