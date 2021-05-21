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Номер извещения
ГП176867
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по лабораторной диагностике коронавирусной инфекции для нужд ООО «Газпромнефть-Ямал».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Почтовый адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Контактный телефон
+7 3452 52-10-90 доб. 5048
Адрес электронной почты
gpn-yamal-uoz@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокофьева Юлия Викторовна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по лабораторной диагностики коронавирусной инфекции
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 11:00 GMT +321.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176867Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по лабораторной диагностики коронавирусной инфекцииТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по лабораторной диагностики коронавирусной инфекции
Официальный сайт, на котором размещена документация
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