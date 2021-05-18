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    Главная / Торги / 613/30.04.21/КО/Э Поставка запасных частей к воротам и шлагбаумам

    613/30.04.21/КО/Э Поставка запасных частей к воротам и шлагбаумам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 15:3018.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176864Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к воротам и шлагбаумамСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176864

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    613/30.04.21/КО/Э

    Наименование закупки

    613/30.04.21/КО/Э Поставка запасных частей к воротам и шлагбаумам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    30.04.2021 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление_без_заключения_договора.pdf

    Протокол.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к воротам и шлагбаумам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 15:30 GMT +318.05.2021 15:3018.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176864Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к воротам и шлагбаумамСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 15:3018.05.2021 15:3018.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176864Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к воротам и шлагбаумамСалават

    Подведение итогов не позднее

    28.06.2021 12:0028.06.2021 12:0028.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176864Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к воротам и шлагбаумамСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.202128.06.2021 12:0028.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176864Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к воротам и шлагбаумамСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к воротам и шлагбаумам

    Начальная цена

    1 348 599,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/957264/name/60c9cbf45b0477.94081758

    16.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/957263/name/60c9cbf1b11852.20674723

    16.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запасных частей к воротам и шлагбаумам"

    Кол-во:

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