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Номер извещения
32110257257
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый запрос котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту фасада корпуса 5 (инв.№000022) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, село Заря
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.04.2021 14:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
Почтовый адрес
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Контактный телефон
+7 3412 90-32-20
Факс
+7 3412 90-32-20
Адрес электронной почты
047@kupol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кулигина Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Ижевск, ул. Песочная, д.3
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Выполнение работ по ремонту фасада корпуса 5 (инв.№000022) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, село Заря
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.05.202121.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257257Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту фасада корпуса 5 (инв.№000022) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, село Заря г. Ижевск, ул. Песочная, д.3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту фасада корпуса 5 (инв.№000022) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, село Заря
Начальная цена
6 578 145,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
65 781,46 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИЭМЗ КУПОЛ
Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ
Адрес местонахождения
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
43.33.10
43.33
Документация лота
Кол-во: 6578145.60000
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