Закупка металлопродукции под изготовление электродов

Лот 1

Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, ассортимент, количество, цена, способ и сроки поставки которого определяются в согласованных Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Товар поставляется в рамках исполнения Государственного контракта.