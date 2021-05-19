www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
право заключения договора купли-продажи земельных участков, расположенных по адресу: Московская область, г. Балашиха, д. Федурново, ул. Авиарембаза с кадастровыми номерами: 50:15:0070901:2326, 50:15:0070901:2327, 50:15:0070901:2328, 50:15:0070901:2329, 50:15:0070901:2323, 50:15:0070901:2324, 50:15:0070901:2325, 50:15:0070901:2307, 50:15:0070901:2308
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Московская область, г. Балашиха, д. Федурново, ул. Авиарембаза
Номер извещения
ГП176907
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
аукцион на право заключения договора купли-продажи земельных участков, расположенных по адресу: Московская область, г. Балашиха, д. Федурново, ул. Авиарембаза с кадастровыми номерами: 50:15:0070901:2326, 50:15:0070901:2327, 50:15:0070901:2328, 50:15:0070901:2329, 50:15:0070901:2323, 50:15:0070901:2324, 50:15:0070901:2325, 50:15:0070901:2307, 50:15:0070901:2308 с дополнительными инвестиционными вложениями
Начальная цена
55158000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-04-2021 15:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.05.2021 16:30
Дата и время проведения
24.05.2021 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 370
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ширшов Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Ширшов Владимир Владимирович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 370
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.