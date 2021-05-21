на право заключения договора на поставку деталей соединительных для полиэтиленовых труб (063-Т/2021)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Арматура для врезки под давлением DAA (Kit) d 110/40мм в наборе с муфтой "Frialen"" Кол-во: 410

"Позиция 2" "Арматура для врезки под давлением DAA (Kit) d 160/40мм в наборе с муфтой "Frialen"" Кол-во: 97

"Позиция 3" "Арматура для врезки под давлением DAA (Kit) d 63/40мм в наборе с муфтой "Frialen"" Кол-во: 3384

"Позиция 4" "Арматура для врезки под давлением DAA d 40/32мм "Frialen"" Кол-во: 1311

"Позиция 5" "Арматура для врезки под давлением DAA d 110/32мм "Frialen"" Кол-во: 571

"Позиция 6" "Арматура для врезки под давлением DAA d 160/32мм "Frialen"" Кол-во: 178

"Позиция 7" "Арматура для врезки под давлением DAA d 160/63мм "Frialen"" Кол-во: 19

"Позиция 8" "Арматура для врезки под давлением DAA d 63/32мм "Frialen"" Кол-во: 3420

"Позиция 9" "Арматура для врезки под давлением DAA d 63/63мм "Frialen"" Кол-во: 1640

"Позиция 10" "Арматура для врезки под давлением DAA d 110/63мм "Frialen"" Кол-во: 78

"Позиция 11" "Арматура для врезки под давлением DAA d 225/32мм "Frialen"" Кол-во: 101

"Позиция 12" "Заглушка MV d 110мм "Frialen"" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Заглушка MV d 40мм "Frialen"" Кол-во: 2993

"Позиция 14" "Заглушка MV d 32мм "Frialen"" Кол-во: 1931

"Позиция 15" "Заглушка MV d 63мм "Frialen"" Кол-во: 1827

"Позиция 16" "Муфта редукционная MR d 110/63 "Frialen"" Кол-во: 22

"Позиция 17" "Муфта редукционная MR d 160/110 "Frialen"" Кол-во: 5

"Позиция 18" "Муфта редукционная MR d 40/32 "Frialen"" Кол-во: 47

"Позиция 19" "Муфта редукционная MR d 63/32 "Frialen"" Кол-во: 40

"Позиция 20" "Муфта редукционная MR d 63/40 "Frialen"" Кол-во: 55

"Позиция 21" "Муфта МВ d 160мм "Frialen"" Кол-во: 6

"Позиция 22" "Муфта МВ d 40мм "Frialen"" Кол-во: 4133

"Позиция 23" "Муфта МВ d 110мм "Frialen"" Кол-во: 199

"Позиция 24" "Муфта UВ d 225мм "Frialen"" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Муфта МВ d 32мм "Frialen"" Кол-во: 10998

"Позиция 26" "Муфта МВ d 63мм "Frialen"" Кол-во: 2607

"Позиция 27" "Удлиненная муфта FRIASTOPP Gas-Stop Pipelife тип Uue d 32мм "Frialen"" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Ремонтные/усиливающие накладки RS d 63мм "Frialen"" Кол-во: 20

"Позиция 29" "Отвод W90* d 63мм "Frialen"" Кол-во: 149

"Позиция 30" "Отвод W90* d 110мм "Frialen"" Кол-во: 42

"Позиция 31" "Отвод W 30* d 110мм "Frialen"" Кол-во: 6

"Позиция 32" "Отвод W 45* d 110мм "Frialen"" Кол-во: 3

"Позиция 33" "Отвод W 45* d 160мм "Frialen"" Кол-во: 4

"Позиция 34" "Отвод W 45* d 63мм "Frialen"" Кол-во: 50

"Позиция 35" "Отвод W90* d 160мм "Frialen"" Кол-во: 6

"Позиция 36" "Отвод W90* d 32мм "Frialen"" Кол-во: 1576

"Позиция 37" "Отвод W90* d 40мм "Frialen"" Кол-во: 1942

"Позиция 38" "Патрубки-накладки SA d 110/63мм "Frialen"" Кол-во: 10

"Позиция 39" "Патрубки-накладки SA d 110/32 мм "Frialen"" Кол-во: 5

"Позиция 40" "Патрубки-накладки SA d 160/63мм "Frialen"" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Патрубки-накладки SA d 225/110мм "Frialen"" Кол-во: 2

"Позиция 42" "Патрубки-накладки SA-TL d 250-560/63мм "Frialen"" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Неразъемное соединение ПЭ/СТ ПЭ100 d 110х108 SDR11 ИЗОПАЙП" Кол-во: 151

"Позиция 44" "Неразъемное соединение ПЭ/СТ ПЭ100 d 160х159 АИР-ГАЗ" Кол-во: 23

"Позиция 45" "Неразъемное соединение ПЭ/СТ d 32х32 ПЭ100 SDR11 ИЗОПАЙП" Кол-во: 2793

"Позиция 46" "Неразъемное соединение ПЭ/СТ ПЭ100 d 40х32 SDR 11 ИЗОПАЙП" Кол-во: 862

"Позиция 47" "Неразъемное соединение ПЭ/СТ d 40х38 ПЭ100 SDR11 ИЗОПАЙП" Кол-во: 140

"Позиция 48" "Неразъемное соединение ПЭ/СТ ПЭ100 d 63х57 SDR11 ИЗОПАЙП" Кол-во: 474

"Позиция 49" "Тройник равносторонний спигот D32 ПЭ100 SDR11 Banninger" Кол-во: 21

"Позиция 50" "Тройник ТА с удлиненным выходным патрубком без муфты d 40мм "Frialen"" Кол-во: 30

"Позиция 51" "Тройник Т d 110мм "Frialen"" Кол-во: 9

"Позиция 52" "Тройник Т d 160мм "Frialen"" Кол-во: 8

"Позиция 53" "Тройник ТА с удлиненным выходным патрубком без муфты d 63мм "Frialen"" Кол-во: 93