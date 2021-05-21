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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку деталей соединительных для полиэтиленовых труб (063-Т/2021)

    на право заключения договора на поставку деталей соединительных для полиэтиленовых труб (063-Т/2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257199Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб (1690)БелгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110257199

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    063-Т/2021

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку деталей соединительных для полиэтиленовых труб (063-Т/2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.04.2021 14:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_063_Т_2021_в_ЕИС.pdf

    Документация___063_Т_2021_в_редакции_от_17.05.2021.rar

    Извещение_о_внесении_изменений_в_документацию_063_Т_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Юридический адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Почтовый адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Контактный телефон

    +7 4722 23-51-56

    Факс

    +7 4722 34-08-58

    Адрес электронной почты

    SChernyaeva@beloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черняева Светлана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб (1690)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257199Подведение итогов не позднее Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб (1690)Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб (1690)

    Начальная цена

    72 026 777,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    22.21.29.130

    Фитинги прочие пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935506/name/60aca16c2efad5.41257548

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматура для врезки под давлением DAA (Kit) d 110/40мм в наборе с муфтой "Frialen""

    Кол-во: 410

    "Позиция 2"

    "Арматура для врезки под давлением DAA (Kit) d 160/40мм в наборе с муфтой "Frialen""

    Кол-во: 97

    "Позиция 3"

    "Арматура для врезки под давлением DAA (Kit) d 63/40мм в наборе с муфтой "Frialen""

    Кол-во: 3384

    "Позиция 4"

    "Арматура для врезки под давлением DAA d 40/32мм "Frialen""

    Кол-во: 1311

    "Позиция 5"

    "Арматура для врезки под давлением DAA d 110/32мм "Frialen""

    Кол-во: 571

    "Позиция 6"

    "Арматура для врезки под давлением DAA d 160/32мм "Frialen""

    Кол-во: 178

    "Позиция 7"

    "Арматура для врезки под давлением DAA d 160/63мм "Frialen""

    Кол-во: 19

    "Позиция 8"

    "Арматура для врезки под давлением DAA d 63/32мм "Frialen""

    Кол-во: 3420

    "Позиция 9"

    "Арматура для врезки под давлением DAA d 63/63мм "Frialen""

    Кол-во: 1640

    "Позиция 10"

    "Арматура для врезки под давлением DAA d 110/63мм "Frialen""

    Кол-во: 78

    "Позиция 11"

    "Арматура для врезки под давлением DAA d 225/32мм "Frialen""

    Кол-во: 101

    "Позиция 12"

    "Заглушка MV d 110мм "Frialen""

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Заглушка MV d 40мм "Frialen""

    Кол-во: 2993

    "Позиция 14"

    "Заглушка MV d 32мм "Frialen""

    Кол-во: 1931

    "Позиция 15"

    "Заглушка MV d 63мм "Frialen""

    Кол-во: 1827

    "Позиция 16"

    "Муфта редукционная MR d 110/63 "Frialen""

    Кол-во: 22

    "Позиция 17"

    "Муфта редукционная MR d 160/110 "Frialen""

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Муфта редукционная MR d 40/32 "Frialen""

    Кол-во: 47

    "Позиция 19"

    "Муфта редукционная MR d 63/32 "Frialen""

    Кол-во: 40

    "Позиция 20"

    "Муфта редукционная MR d 63/40 "Frialen""

    Кол-во: 55

    "Позиция 21"

    "Муфта МВ d 160мм "Frialen""

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Муфта МВ d 40мм "Frialen""

    Кол-во: 4133

    "Позиция 23"

    "Муфта МВ d 110мм "Frialen""

    Кол-во: 199

    "Позиция 24"

    "Муфта UВ d 225мм "Frialen""

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Муфта МВ d 32мм "Frialen""

    Кол-во: 10998

    "Позиция 26"

    "Муфта МВ d 63мм "Frialen""

    Кол-во: 2607

    "Позиция 27"

    "Удлиненная муфта FRIASTOPP Gas-Stop Pipelife тип Uue d 32мм "Frialen""

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Ремонтные/усиливающие накладки RS d 63мм "Frialen""

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Отвод W90* d 63мм "Frialen""

    Кол-во: 149

    "Позиция 30"

    "Отвод W90* d 110мм "Frialen""

    Кол-во: 42

    "Позиция 31"

    "Отвод W 30* d 110мм "Frialen""

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Отвод W 45* d 110мм "Frialen""

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Отвод W 45* d 160мм "Frialen""

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Отвод W 45* d 63мм "Frialen""

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Отвод W90* d 160мм "Frialen""

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Отвод W90* d 32мм "Frialen""

    Кол-во: 1576

    "Позиция 37"

    "Отвод W90* d 40мм "Frialen""

    Кол-во: 1942

    "Позиция 38"

    "Патрубки-накладки SA d 110/63мм "Frialen""

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Патрубки-накладки SA d 110/32 мм "Frialen""

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Патрубки-накладки SA d 160/63мм "Frialen""

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Патрубки-накладки SA d 225/110мм "Frialen""

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Патрубки-накладки SA-TL d 250-560/63мм "Frialen""

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Неразъемное соединение ПЭ/СТ ПЭ100 d 110х108 SDR11 ИЗОПАЙП"

    Кол-во: 151

    "Позиция 44"

    "Неразъемное соединение ПЭ/СТ ПЭ100 d 160х159 АИР-ГАЗ"

    Кол-во: 23

    "Позиция 45"

    "Неразъемное соединение ПЭ/СТ d 32х32 ПЭ100 SDR11 ИЗОПАЙП"

    Кол-во: 2793

    "Позиция 46"

    "Неразъемное соединение ПЭ/СТ ПЭ100 d 40х32 SDR 11 ИЗОПАЙП"

    Кол-во: 862

    "Позиция 47"

    "Неразъемное соединение ПЭ/СТ d 40х38 ПЭ100 SDR11 ИЗОПАЙП"

    Кол-во: 140

    "Позиция 48"

    "Неразъемное соединение ПЭ/СТ ПЭ100 d 63х57 SDR11 ИЗОПАЙП"

    Кол-во: 474

    "Позиция 49"

    "Тройник равносторонний спигот D32 ПЭ100 SDR11 Banninger"

    Кол-во: 21

    "Позиция 50"

    "Тройник ТА с удлиненным выходным патрубком без муфты d 40мм "Frialen""

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "Тройник Т d 110мм "Frialen""

    Кол-во: 9

    "Позиция 52"

    "Тройник Т d 160мм "Frialen""

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Тройник ТА с удлиненным выходным патрубком без муфты d 63мм "Frialen""

    Кол-во: 93

    "Позиция 54"

    "Тройник редукционный спигот D110х63 ПЭ100 SDR11 Banninger"

    Кол-во: 29

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