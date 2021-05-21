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Номер извещения
32110257199
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку деталей соединительных для полиэтиленовых труб (063-Т/2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.04.2021 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38
Почтовый адрес
308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38
Контактный телефон
+7 4722 23-51-56
Факс
+7 4722 34-08-58
Адрес электронной почты
SChernyaeva@beloblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черняева Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Белгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб (1690)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб (1690)
Начальная цена
72 026 777,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
Адрес местонахождения
308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38
22.21.29.130
22.21
Документация лота
Кол-во: 410
Кол-во: 97
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Кол-во: 474
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