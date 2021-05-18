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    Главная / Торги / 06-ОАЭФ/2021 На поставку стоматологических пломбировочных материалов, агдезивов и цементов для нужд ГАУЗ НО «ОСП».

    06-ОАЭФ/2021 На поставку стоматологических пломбировочных материалов, агдезивов и цементов для нужд ГАУЗ НО «ОСП».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 16:0018.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257329Дата и время окончания срока приема заявок На поставку стоматологических пломбировочных материалов и цементов для нужд ГАУЗ НО «ОСП»Нижний Новгород, Володарского, 56Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110257329

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    06-ОАЭФ/2021

    Наименование закупки

    06-ОАЭФ/2021 На поставку стоматологических пломбировочных материалов, агдезивов и цементов для нужд ГАУЗ НО «ОСП».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 14:30

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    06_ОАЭФ_Документация.rar

    Протокол_рассмотрения_вторых_частей_заявок.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области Областная стоматологическая поликлиника
    Все закупки и тендеры ГАУЗ НО ОСП

    Юридический адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Почтовый адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Контактный телефон

    +7 831 422-84-12

    Факс

    +7 831 433-56-90

    Адрес электронной почты

    zakupki@oblstomat.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышева Дарья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород, Володарского, 56

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На поставку стоматологических пломбировочных материалов и цементов для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257329Подведение итогов не позднее На поставку стоматологических пломбировочных материалов и цементов для нужд ГАУЗ НО «ОСП»Нижний Новгород, Володарского, 56

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На поставку стоматологических пломбировочных материалов и цементов для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    Начальная цена

    18 786 235,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется по адресам структурных подразделений ГАУЗ НО «ОСП» указанным в Приложении №5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, аванс не предусмотрен. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки партии товара в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней (банковским днем считается рабочий день Министерства финансов Нижегородской области) со дня предоставления надлежащим образом оформленного счета (счета-фактуры), после подписания сторонами товарно-транспортной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУЗ НО ОСП
    Все закупки и тендеры ГАУЗ НО ОСП

    Адрес местонахождения

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10.111

    Препараты стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    21.20.2

    Производство материалов, применяемых в медицинских целях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933281/name/60a799b841f5c0.59798698

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство материалов, применяемых в медицинских целях"

    Кол-во: 7145.00000

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