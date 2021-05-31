Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонтно-изоляционных работ и установку цементных мостов с применением агрегатов по закачке тампонажных растворов и композиций для нужд ООО "Газпромнефть-Ямал" в 20021-2022гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП176855 Уникальный номер закупки 01-0074195-336-2021 Номер закупки 01-0074195-336-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонтно-изоляционных работ и установку цементных мостов с применением агрегатов по закачке тампонажных растворов и композиций для нужд ООО "Газпромнефть-Ямал" в 20021-2022гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ Юридический адрес 629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а Почтовый адрес 629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а Контактный телефон +7 3452 52-10-90 доб. 5048 Адрес электронной почты gpn-yamal-uoz@tmn.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Прокофьева Юлия Викторовна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ Ключевые слова: нефть, ремонт

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 10405 «Ремонтно-изоляционные работы и установка цементных мостов с применением агрегатов по закачке тампонажных растворов и композиц Дата и время окончания срока приема заявок 31.05.2021 11:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП176855 Дата и время окончания срока приема заявок 10405 «Ремонтно-изоляционные работы и установка цементных мостов с применением агрегатов по закачке тампонажных растворов и композиц Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора 10405 «Ремонтно-изоляционные работы и установка цементных мостов с применением агрегатов по закачке тампонажных растворов и композиц Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт