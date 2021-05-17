Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования без замечаний и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура (УПД), товарная накладная, техническая документация в соответствии с Приложением № 2 к договору).; однакратно; Все обязательства Поставщика по поставке оборудования должны быть исполнены в течение 45 календарных дней с момента заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка оборудования разрешается с согласия Покупателя.