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    Главная / Торги / Проведение наблюдений за морфометрическими характеристиками водных объектов и за состоянием водоохранной зоны р. Вятка, р. Быстрица, р. Чернавка, р. Березовка, ручей без названия, ручей Безымянный, р. Чахловица, р. Плоская

    Проведение наблюдений за морфометрическими характеристиками водных объектов и за состоянием водоохранной зоны р. Вятка, р. Быстрица, р. Чернавка, р. Березовка, ручей без названия, ручей Безымянный, р. Чахловица, р. Плоская

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257109Дата и время окончания срока приема заявок Проведение наблюдений за морфометрическими характеристиками водных объектов и за состоянием водоохранной зоны р. Вятка, р. Быстрица, р. Чернавка, р. Березовка, ручей без названия, ручей Безымянный, р. Чахловица, р. Плоскаяг. Киров, ул. Производственная д.25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110257109

    Уникальный номер закупки

    281

    Номер закупки

    281

    Наименование закупки

    Проведение наблюдений за морфометрическими характеристиками водных объектов и за состоянием водоохранной зоны р. Вятка, р. Быстрица, р. Чернавка, р. Березовка, ручей без названия, ручей Безымянный, р. Чахловица, р. Плоская

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110257109_Изменение_1_17.05.2021

    Протокол_рассмотрения_котир.заявок_и_подведение_итогов.pdf

    Извещение.doc

    Изменение_в_извещение.pdf

    Извещение.pdf

    Приложение__1_к_Котировочной_заявке.xlsx

    Приложение__2_к_Договору.xlsx

    Приложение__2_к_Извещению__ТЗ_.docx

    Приложение___1_к_Договору__ТЗ_.docx

    Приложение__3_к_Извещению__проект_Договора_.doc

    Приложение__1_к_Извещению__котировочная_заявка_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 912 365-03-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Киров, ул. Производственная д.25

    Закупки и тендеры

    Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение наблюдений за морфометрическими характеристиками водных объектов и за состоянием водоохранной зоны р. Вятка, р. Быстрица, р. Чернавка, р. Березовка, ручей без названия, ручей Безымянный, р. Чахловица, р. Плоская

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 12:00 GMT +331.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257109Дата и время окончания срока приема заявок Проведение наблюдений за морфометрическими характеристиками водных объектов и за состоянием водоохранной зоны р. Вятка, р. Быстрица, р. Чернавка, р. Березовка, ручей без названия, ручей Безымянный, р. Чахловица, р. Плоскаяг. Киров, ул. Производственная д.25

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2021 12:0031.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110257109Дата и время вскрытия заявок Проведение наблюдений за морфометрическими характеристиками водных объектов и за состоянием водоохранной зоны р. Вятка, р. Быстрица, р. Чернавка, р. Березовка, ручей без названия, ручей Безымянный, р. Чахловица, р. Плоскаяг. Киров, ул. Производственная д.25

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.06.202103.06.2021 16:0003.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257109Подведение итогов не позднее Проведение наблюдений за морфометрическими характеристиками водных объектов и за состоянием водоохранной зоны р. Вятка, р. Быстрица, р. Чернавка, р. Березовка, ручей без названия, ручей Безымянный, р. Чахловица, р. Плоскаяг. Киров, ул. Производственная д.25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение наблюдений за морфометрическими характеристиками водных объектов и за состоянием водоохранной зоны р. Вятка, р. Быстрица, р. Чернавка, р. Березовка, ручей без названия, ручей Безымянный, р. Чахловица, р. Плоская

    Начальная цена

    274 305,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.1

    Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/945864/name/60b8705f21bbd1.04588364

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания"

    Кол-во: 10.00000

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