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Номер извещения
32110257109
Уникальный номер закупки
281
Наименование закупки
Проведение наблюдений за морфометрическими характеристиками водных объектов и за состоянием водоохранной зоны р. Вятка, р. Быстрица, р. Чернавка, р. Березовка, ручей без названия, ручей Безымянный, р. Чахловица, р. Плоская
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.04.2021 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,
Почтовый адрес
г. Киров, ул. Производственная, 25
Контактный телефон
+7 912 365-03-04
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@vdkanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Ольга Васильевна
Место рассмотрения предложений
г. Киров, ул. Производственная д.25
Закупки и тендеры
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Проведение наблюдений за морфометрическими характеристиками водных объектов и за состоянием водоохранной зоны р. Вятка, р. Быстрица, р. Чернавка, р. Березовка, ручей без названия, ручей Безымянный, р. Чахловица, р. Плоская
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 12:00 GMT +331.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257109Дата и время окончания срока приема заявок Проведение наблюдений за морфометрическими характеристиками водных объектов и за состоянием водоохранной зоны р. Вятка, р. Быстрица, р. Чернавка, р. Березовка, ручей без названия, ручей Безымянный, р. Чахловица, р. Плоскаяг. Киров, ул. Производственная д.25
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2021 12:0031.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110257109Дата и время вскрытия заявок Проведение наблюдений за морфометрическими характеристиками водных объектов и за состоянием водоохранной зоны р. Вятка, р. Быстрица, р. Чернавка, р. Березовка, ручей без названия, ручей Безымянный, р. Чахловица, р. Плоскаяг. Киров, ул. Производственная д.25
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.06.202103.06.2021 16:0003.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257109Подведение итогов не позднее Проведение наблюдений за морфометрическими характеристиками водных объектов и за состоянием водоохранной зоны р. Вятка, р. Быстрица, р. Чернавка, р. Березовка, ручей без названия, ручей Безымянный, р. Чахловица, р. Плоскаяг. Киров, ул. Производственная д.25
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение наблюдений за морфометрическими характеристиками водных объектов и за состоянием водоохранной зоны р. Вятка, р. Быстрица, р. Чернавка, р. Березовка, ручей без названия, ручей Безымянный, р. Чахловица, р. Плоская
Начальная цена
274 305,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,
г. Киров, ул. Производственная, 25
71.20.19
71.20.1
Документация лота
Кол-во: 10.00000
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