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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по комплексной уборке офисных помещений, (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по комплексной уборке офисных помещений, (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257407Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексной уборке офисных помещенийг. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110257407

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по комплексной уборке офисных помещений, (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 14:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение___1.pdf

    Извещение_с_учетом_Изменений___2_от_18.05.2021.pdf

    Изменение___2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5922

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupki@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шувалова Нина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по общей уборке зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по комплексной уборке офисных помещений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 23:5931.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257407Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексной уборке офисных помещенийг. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по комплексной уборке офисных помещений

    Начальная цена

    6 948 787,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    138 975,75 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД»
    Все закупки и тендеры ООО «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД»

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, москва, Страстной бульвар, 9эт А1 пом XIII ком 18

    Классификатор ОКПД2

    81.21.1

    Услуги по общей уборке зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    81.21

    Деятельность по общей уборке зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по общей уборке зданий"

    Кол-во: 3637.03000

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