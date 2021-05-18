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Номер извещения
32110258673
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка модели Международной космической станции для нужд ПАО "РКК "Энергия"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.04.2021 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
+7 495 513-80-52
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
svetlana.fishchenko@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фищенко Светлана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Королев
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка модели Международной космической станции.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258673Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модели Международной космической станции.Королев
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258673Дата и время вскрытия заявок Поставка модели Международной космической станции.Королев
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка модели Международной космической станции.
Начальная цена
986 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
32.99.53.190
32.99
Документация лота
Кол-во: 1
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