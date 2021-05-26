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Номер извещения
32110256954
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На поставку щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
30.04.2021 14:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-56-54
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочуров Сергей Федорович
Место рассмотрения предложений
Сургут
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 08:00 GMT +326.05.2021 08:0026.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256954Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2021 08:3026.05.2021 08:3026.05.2021 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110256954Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Дата и время проведения
27.05.2021 08:0027.05.2021 08:0027.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110256954Дата и время проведения Поставка щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Подведение итогов не позднее
27.05.2021 10:0027.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256954Подведение итогов не позднее Поставка щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
93 348 522,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
08.12.12
08.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 46520.00000
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