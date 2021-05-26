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    Главная / Торги / На поставку щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"

    На поставку щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 08:0026.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256954Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110256954

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На поставку щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    30.04.2021 14:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__80_изм_от_17.05.2021.docx

    Извещение__80_изм_от_17.05.2021.doc

    Приложение__1.1_к_Документации_о_закупке.xlsx

    Часть_III._Техническое_задание.docx

    Часть_IV._Проект_договора__.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3462 22-56-54

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочуров Сергей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Гравий и песок

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 08:00 GMT +326.05.2021 08:0026.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256954Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.05.2021 08:3026.05.2021 08:3026.05.2021 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110256954Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Дата и время проведения

    27.05.2021 08:0027.05.2021 08:0027.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110256954Дата и время проведения Поставка щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Подведение итогов не позднее

    27.05.2021 10:0027.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256954Подведение итогов не позднее Поставка щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256954Подведение итогов не позднее Поставка щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    93 348 522,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12

    Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12.1

    Разработка гравийных и песчаных карьеров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров"

    Кол-во: 46520.00000

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