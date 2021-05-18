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    Главная / Торги / КО №867/КО - Развитие электронной системы контроля производственного персонала в части обходов и осмотров оборудования (D21P200905)

    КО №867/КО - Развитие электронной системы контроля производственного персонала в части обходов и осмотров оборудования (D21P200905)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256980Дата и время окончания срока приема заявок КО №867/КО - Развитие электронной системы контроля производственного персонала в части обходов и осмотров оборудования для нужд ПАО «ТГК-1»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110256980

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №867/КО - Развитие электронной системы контроля производственного персонала в части обходов и осмотров оборудования (D21P200905)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 14:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос_ДПИ_1__867_КО.zip

    Документация и извещение

    _1_О_предоставлении_разъяснений_ТЗ__867_КО.zip

    867_КО_1_150_ТГК_КО_02.06.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 358

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    amukhamedova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухамедова Анна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №867/КО - Развитие электронной системы контроля производственного персонала в части обходов и осмотров оборудования для нужд ПАО «ТГК-1»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.202116.06.2021 23:5916.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256980Подведение итогов не позднее КО №867/КО - Развитие электронной системы контроля производственного персонала в части обходов и осмотров оборудования для нужд ПАО «ТГК-1»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №867/КО - Развитие электронной системы контроля производственного персонала в части обходов и осмотров оборудования для нужд ПАО «ТГК-1»

    Начальная цена

    76 440 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-1
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-1

    Адрес местонахождения

    197198, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, ДОМ 16, КОРПУС 2А, ПОМЕЩЕНИЕ 54Н

    Классификатор ОКПД2

    62.01.11

    Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.0

    Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/950139/name/60bf2be268efc1.38647376

    08.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №867/КО - Развитие электронной системы контроля производственного персонала в части обходов и осмотров оборудования для нужд ПАО «ТГК-1»"

    Кол-во: 1

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