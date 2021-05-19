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    Главная / Торги / Закупка фундаментных болтов для нужд объектов КГКМ

    Закупка фундаментных болтов для нужд объектов КГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 14:4319.05.2021 14:43Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105682Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фундаментных болтов для нужд объектов КГКММоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105682

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка фундаментных болтов для нужд объектов КГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 16:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4349

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фундаментных болтов для нужд объектов КГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 14:43 GMT +319.05.2021 14:4319.05.2021 14:43Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105682Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фундаментных болтов для нужд объектов КГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 12:0028.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105682Подведение итогов не позднее Поставка фундаментных болтов для нужд объектов КГКММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105682Подведение итогов не позднее Поставка фундаментных болтов для нужд объектов КГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фундаментных болтов для нужд объектов КГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    25.94.11

    Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт 1.1 М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 длину нарезки резьбы принять 160мм, болты укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой, гайку и шайбу принять по ГОСТ 24379.1-2012 (масса болта с учетом доп.гайки и шайбы)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Болт 1.1 М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 длину нарезки резьбы принять 170мм, болты укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой, гайку и шайбу принять по ГОСТ 24379.1-2012 (масса болта с учетом доп.гайки и шайбы)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Болт 1.1 М24х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 длину нарезки резьбы принять 140мм, болты укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой, гайку и шайбу принять по ГОСТ 24379.1-2012 (масса болта с учетом доп.гайки и шайбы)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Болт 1.1 М30х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 длину нарезки резьбы принять 190мм, болты укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой, гайку и шайбу принять по ГОСТ 24379.1-2012 (масса болта с учетом доп.гайки и шайбы)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 5"

    "Болт 1.1 М30х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 длину нарезки резьбы принять 200мм, болты укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой, гайку и шайбу принять по ГОСТ 24379.1-2012 (масса болта с учетом доп.гайки и шайбы)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 6"

    "Болт 1.1.М24х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 100 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М24-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 210мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Болт 1.1.М24х1120 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Болт 1.1.М24х1120 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой для выверки. Увеличить нарезку болта до 210мм"

    Кол-во: 36

    "Позиция 9"

    "Болт 1.1.М24х1120 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой. Увеличить нарезку болта до 210мм."

    Кол-во: 36

    "Позиция 10"

    "Болт 1.1.М24х900 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Болт 1.1.М30х1250 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 120 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М30-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 260мм"

    Кол-во: 32

    "Позиция 12"

    "Болт 1.1.М36х1400 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 150 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М36-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 290мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 13"

    "Болт 1.1.М36х1700 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 150 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М36-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 600мм"

    Кол-во: 48

    "Позиция 14"

    "Болт 1.2 М20х1250 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 32

    "Позиция 15"

    "Болт 1.2 М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 16

    "Позиция 16"

    "Болт 1.2 М24х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 48

    "Позиция 17"

    "Болт 2.1 М20х600 09Г2С-6 ГОСТ ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 24

    "Позиция 18"

    "Болт 2.1 М30х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 длину нарезки резьбы принять 460мм, болты укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой, гайку и шайбу принять по ГОСТ 24379.1-2012 (масса болта с учетом доп.гайки и шайбы)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 19"

    "Болт 2.1 М42х1250 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 длину нарезки резьбы принять 590мм, болты укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой, гайку и шайбу принять по ГОСТ 24379.1-2012 (масса болта с учетом доп.гайки и шайбы)"

    Кол-во: 224

    "Позиция 20"

    "Болт 2.1.М12х450 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "Болт 2.1.М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 80 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М20-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 220мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 22"

    "Болт 2.1.М30х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 120 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М30-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 250мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 23"

    "Болт 2.1.М30х1120 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 140

    "Позиция 24"

    "Болт 2.1.М30х450 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 длину резьбовой части болта выполнить с одной стороны 120мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Болт 2.1.М30х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 148

    "Позиция 26"

    "Болт 2.1.М30х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 176

    "Позиция 27"

    "Болт 2.1.М36х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой. Увеличить нарезку болта до 250мм."

    Кол-во: 16

    "Позиция 28"

    "Болт 2.1.М36х1250 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой. Увеличить нарезку болта до 520мм."

    Кол-во: 144

    "Позиция 29"

    "Болт 2.1.М36х1320 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 150 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М36-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 530мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 30"

    "Болт 2.1.М36х1320 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 150 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М36-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 580мм"

    Кол-во: 72

    "Позиция 31"

    "Болт 2.1.М42х1400 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 24

    "Позиция 32"

    "Болт 2.1.М48х1600 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой. Увеличить нарезку болта до 580мм."

    Кол-во: 48

    "Позиция 33"

    "Болт 2.1.М48х1700 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 190 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М48-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 670мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 34"

    "Болт 2.1.М48х1700 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой для выверки. Увеличить нарезку болта до 700мм"

    Кол-во: 88

    "Позиция 35"

    "Болт 2.1.М48х1800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой для выверки. Увеличить нарезку болта до 780мм"

    Кол-во: 56

    "Позиция 36"

    "Болт 2.1.М48х1800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой. Увеличить нарезку болта до 790мм."

    Кол-во: 264

    "Позиция 37"

    "Болт 2.2.М56х1900 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 248

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