Закупка фундаментных болтов для нужд объектов КГКМ

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ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Болт 1.1 М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 длину нарезки резьбы принять 160мм, болты укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой, гайку и шайбу принять по ГОСТ 24379.1-2012 (масса болта с учетом доп.гайки и шайбы)" Кол-во: 40

"Позиция 2" "Болт 1.1 М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 длину нарезки резьбы принять 170мм, болты укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой, гайку и шайбу принять по ГОСТ 24379.1-2012 (масса болта с учетом доп.гайки и шайбы)" Кол-во: 8

"Позиция 3" "Болт 1.1 М24х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 длину нарезки резьбы принять 140мм, болты укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой, гайку и шайбу принять по ГОСТ 24379.1-2012 (масса болта с учетом доп.гайки и шайбы)" Кол-во: 12

"Позиция 4" "Болт 1.1 М30х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 длину нарезки резьбы принять 190мм, болты укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой, гайку и шайбу принять по ГОСТ 24379.1-2012 (масса болта с учетом доп.гайки и шайбы)" Кол-во: 48

"Позиция 5" "Болт 1.1 М30х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 длину нарезки резьбы принять 200мм, болты укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой, гайку и шайбу принять по ГОСТ 24379.1-2012 (масса болта с учетом доп.гайки и шайбы)" Кол-во: 32

"Позиция 6" "Болт 1.1.М24х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 100 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М24-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 210мм" Кол-во: 8

"Позиция 7" "Болт 1.1.М24х1120 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012" Кол-во: 8

"Позиция 8" "Болт 1.1.М24х1120 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой для выверки. Увеличить нарезку болта до 210мм" Кол-во: 36

"Позиция 9" "Болт 1.1.М24х1120 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой. Увеличить нарезку болта до 210мм." Кол-во: 36

"Позиция 10" "Болт 1.1.М24х900 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012" Кол-во: 8

"Позиция 11" "Болт 1.1.М30х1250 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 120 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М30-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 260мм" Кол-во: 32

"Позиция 12" "Болт 1.1.М36х1400 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 150 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М36-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 290мм" Кол-во: 16

"Позиция 13" "Болт 1.1.М36х1700 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 150 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М36-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 600мм" Кол-во: 48

"Позиция 14" "Болт 1.2 М20х1250 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012" Кол-во: 32

"Позиция 15" "Болт 1.2 М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012" Кол-во: 16

"Позиция 16" "Болт 1.2 М24х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012" Кол-во: 48

"Позиция 17" "Болт 2.1 М20х600 09Г2С-6 ГОСТ ГОСТ 24379.1-2012" Кол-во: 24

"Позиция 18" "Болт 2.1 М30х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 длину нарезки резьбы принять 460мм, болты укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой, гайку и шайбу принять по ГОСТ 24379.1-2012 (масса болта с учетом доп.гайки и шайбы)" Кол-во: 120

"Позиция 19" "Болт 2.1 М42х1250 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 длину нарезки резьбы принять 590мм, болты укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой, гайку и шайбу принять по ГОСТ 24379.1-2012 (масса болта с учетом доп.гайки и шайбы)" Кол-во: 224

"Позиция 20" "Болт 2.1.М12х450 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012" Кол-во: 16

"Позиция 21" "Болт 2.1.М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 80 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М20-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 220мм" Кол-во: 22

"Позиция 22" "Болт 2.1.М30х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 120 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М30-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 250мм" Кол-во: 16

"Позиция 23" "Болт 2.1.М30х1120 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012" Кол-во: 140

"Позиция 24" "Болт 2.1.М30х450 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 длину резьбовой части болта выполнить с одной стороны 120мм" Кол-во: 8

"Позиция 25" "Болт 2.1.М30х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012" Кол-во: 148

"Позиция 26" "Болт 2.1.М30х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012" Кол-во: 176

"Позиция 27" "Болт 2.1.М36х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой. Увеличить нарезку болта до 250мм." Кол-во: 16

"Позиция 28" "Болт 2.1.М36х1250 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой. Увеличить нарезку болта до 520мм." Кол-во: 144

"Позиция 29" "Болт 2.1.М36х1320 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 150 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М36-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 530мм" Кол-во: 60

"Позиция 30" "Болт 2.1.М36х1320 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 150 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М36-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 580мм" Кол-во: 72

"Позиция 31" "Болт 2.1.М42х1400 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012" Кол-во: 24

"Позиция 32" "Болт 2.1.М48х1600 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой. Увеличить нарезку болта до 580мм." Кол-во: 48

"Позиция 33" "Болт 2.1.М48х1700 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительно: плита 190 по ГОСТ 24379.1-2012 и гайка М48-6 по ГОСТ ISO 4032-2014. Длина нарезной части фундаментных болтов 670мм" Кол-во: 24

"Позиция 34" "Болт 2.1.М48х1700 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой для выверки. Увеличить нарезку болта до 700мм" Кол-во: 88

"Позиция 35" "Болт 2.1.М48х1800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой для выверки. Увеличить нарезку болта до 780мм" Кол-во: 56

"Позиция 36" "Болт 2.1.М48х1800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 укомплектовать дополнительной гайкой и шайбой. Увеличить нарезку болта до 790мм." Кол-во: 264