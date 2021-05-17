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Номер извещения
32110257101
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дизельного топлива летнего
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
30.04.2021 14:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
Контактный телефон
+7 499 912-84-75
Факс
Адрес электронной почты
a.tyuhaj@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Тюхай Александр Максимович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дизельного топлива летнего
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257101Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива летнего г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.05.2021 23:5920.05.2021 23:5920.05.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110257101Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка дизельного топлива летнего г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Дата и время проведения
24.05.2021 10:0024.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110257101Дата и время проведения Поставка дизельного топлива летнего г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 23:0031.05.2021 23:0031.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257101Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива летнего г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельного топлива летнего
Начальная цена
3 358 890,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 9 документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 9 документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦЭНКИ"
Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
19.20.21.315
19.20
Документация лота
Кол-во: 51.00000
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