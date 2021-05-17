Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110256975 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Все закупки и тендеры АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО Юридический адрес 105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1, Почтовый адрес 105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1 Контактный телефон +7 495 647-01-66 Факс +7 495 917-37-43 Адрес электронной почты zakupki@promtehaero.ru Ф.И.О. контактного лица Ведерникова Татьяна Васильевна Место рассмотрения предложений г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1. Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации Ключевые слова:

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