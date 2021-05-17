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    Главная / Торги / Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа.

    Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256975Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажаг. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110256975

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    30.04.2021 14:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конк.документ._дооснащение_переход_устройства.docx

    Извещение_конкурс_переходные_устройства.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО

    Юридический адрес

    105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1,

    Почтовый адрес

    105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1

    Контактный телефон

    +7 495 647-01-66

    Факс

    +7 495 917-37-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@promtehaero.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ведерникова Татьяна Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 09:00 GMT +317.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256975Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажаг. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 09:00GMT +317.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110256975Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажаг. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.05.202120.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110256975Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажаг. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2021 14:0025.05.2021 14:0025.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256975Подведение итогов не позднее Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажаг. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 14:0025.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256975Подведение итогов не позднее Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажаг. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа

    Начальная цена

    17 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Характеристики и объем необходимых требований к работам представлены в Техническом задании (Приложение № 2 к Проекту договора – раздел 4 конкурсной документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО
    Все закупки и тендеры АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО

    Адрес местонахождения

    105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1,

    105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1

    Классификатор ОКПД2

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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