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Номер извещения
32110256975
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
30.04.2021 14:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1,
Почтовый адрес
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1
Контактный телефон
+7 495 647-01-66
Факс
+7 495 917-37-43
Адрес электронной почты
zakupki@promtehaero.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ведерникова Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.
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Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 09:00 GMT +317.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256975Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажаг. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 09:00GMT +317.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110256975Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажаг. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.05.202120.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110256975Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажаг. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.
Подведение итогов не позднее
25.05.2021 14:0025.05.2021 14:0025.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256975Подведение итогов не позднее Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажаг. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.05.202125.05.2021 14:0025.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256975Подведение итогов не позднее Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажаг. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по дооснащению автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа, а именно, выполнить работы по разработке, изготовлению, поставке комплекта переходных устройств для автоматизированного контрольно – измерительного стенда проводного монтажа
Начальная цена
17 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Характеристики и объем необходимых требований к работам представлены в Техническом задании (Приложение № 2 к Проекту договора – раздел 4 конкурсной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО
Все закупки и тендеры АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО
Адрес местонахождения
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1,
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1
26.51.70.190
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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