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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор по услуге 10801 «Снабжение электрической энергией» на Харасавэйском ГКМ и Бованенковском НГКМ на 2021г.

    Открытый конкурентный отбор по услуге 10801 «Снабжение электрической энергией» на Харасавэйском ГКМ и Бованенковском НГКМ на 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176845Дата и время окончания срока приема заявок Снабжение электрической энрегией на Харасавэйском ГКМ и Бованенковском НГКМг. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП176845

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0065101-370-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор по услуге 10801 «Снабжение электрической энергией» на Харасавэйском ГКМ и Бованенковском НГКМ на 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 13:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

    Юридический адрес

    625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109

    Почтовый адрес

    625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109

    Контактный телефон

    +7 3452 53-90-27 доб. 77244

    Адрес электронной почты

    gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фахрутдинова Диана Айратовна

    Место рассмотрения заявок

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Снабжение электрической энрегией на Харасавэйском ГКМ и Бованенковском НГКМ

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 09:00 GMT +321.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176845Дата и время окончания срока приема заявок Снабжение электрической энрегией на Харасавэйском ГКМ и Бованенковском НГКМг. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Снабжение электрической энрегией на Харасавэйском ГКМ и Бованенковском НГКМ

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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