Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка Концентрата минерального - Галит. Сорт Первый

    Поставка Концентрата минерального - Галит. Сорт Первый

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258631Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Концентрата минерального - Галит. Сорт ПервыйКоролевПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110258631

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Концентрата минерального - Галит. Сорт Первый

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 16:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_дог._Соль_новый.docx

    Извещение_новое.doc

    ТЗ_новое.pdf

    Протокол_ЗК__30_9__Концентрат_минеральный_Галит.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    +7 495 513-66-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    ildar.shakirov1@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакиров Ильдар Ильшатович

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Концентрата минерального - Галит. Сорт Первый

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258631Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Концентрата минерального - Галит. Сорт ПервыйКоролев

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258631Дата и время вскрытия заявок Поставка Концентрата минерального - Галит. Сорт ПервыйКоролев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258631Подведение итогов не позднее Поставка Концентрата минерального - Галит. Сорт ПервыйКоролев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Концентрата минерального - Галит. Сорт Первый

    Начальная цена

    584 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина д. 4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    08.93.10.110

    Соль

    Классификатор ОКВЭД2

    08.93

    Добыча соли

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934963/name/60abb8548b9608.54197494

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Концентрат минерального - Галит. Сорт Первый"

    Кол-во: 120

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081499
    МИ №1183/МИ - Поставка соли таблетированной для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    МИ №1183/МИ - Поставка соли таблетированной для нужд Акционерное общество «Газпром...
    593722
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 944 030
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить