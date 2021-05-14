Передача Заказчиком за вознаграждение права на производство, хранение, доставку и выпуск журнала «Вестник Победы» (далее «Печатное Издание»), включая производство, за свой счет и на свой риск элементов наполнения Печатного издания и номеров Печатного издания, размещение в Печатном издании рекламно-информационных материалов рекламодателей, ведением иной деятельности, связанной с привлечением рекламы в Печатное Издание, а также распространение Печатного Издания среди пассажиров на борту воздушных судов Заказчика.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП176860 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Передача Заказчиком за вознаграждение права на производство, хранение, доставку и выпуск журнала «Вестник Победы» (далее «Печатное Издание»), включая производство, за свой счет и на свой риск элементов наполнения Печатного издания и номеров Печатного издания, размещение в Печатном издании рекламно-информационных материалов рекламодателей, ведением иной деятельности, связанной с привлечением рекламы в Печатное Издание, а также распространение Печатного Издания среди пассажиров на борту воздушных судов Заказчика. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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