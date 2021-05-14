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Номер извещения
ГП176860
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Передача Заказчиком за вознаграждение права на производство, хранение, доставку и выпуск журнала «Вестник Победы» (далее «Печатное Издание»), включая производство, за свой счет и на свой риск элементов наполнения Печатного издания и номеров Печатного издания, размещение в Печатном издании рекламно-информационных материалов рекламодателей, ведением иной деятельности, связанной с привлечением рекламы в Печатное Издание, а также распространение Печатного Издания среди пассажиров на борту воздушных судов Заказчика.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108811, Российская Федерация, Москва, г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, домовладение 4, стр.1
Почтовый адрес
108811, Российская Федерация, Москва, г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, домовладение 4, стр.1
Контактный телефон
+7 499 427-11-01 доб. 113
Факс
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Адрес электронной почты
evgeniia.rodionova@pobeda.aero
Ф.И.О. контактного лица
Родионова Евгения Олеговна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, п. Московский
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Передача Заказчиком за вознаграждение права на производство, хранение, доставку и выпуск журнала «Вестник Победы» (далее «Печатное Издание»), включая производство, за свой счет и на свой риск элементов наполнения Печатного издания и номеров Печатного издания, размещение в Печатном издании рекламно-информационных материалов рекламодателей, ведением иной деятельности, связанной с привлечением рекламы в Печатное Издание, а также распространение Печатного Издания среди пассажиров на борту воздушных судов Заказчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176860Дата и время окончания срока приема заявок Передача Заказчиком за вознаграждение права на производство, хранение, доставку и выпуск журнала «Вестник Победы» (далее «Печатное Издание»), включая производство, за свой счет и на свой риск элементов наполнения Печатного издания и номеров Печатного издания, размещение в Печатном издании рекламно-информационных материалов рекламодателей, ведением иной деятельности, связанной с привлечением рекламы в Печатное Издание, а также распространение Печатного Издания среди пассажиров на борту воздушных судов Заказчикаг. Москва, п. Московский
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 12:0014.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176860Дата и время вскрытия заявок Передача Заказчиком за вознаграждение права на производство, хранение, доставку и выпуск журнала «Вестник Победы» (далее «Печатное Издание»), включая производство, за свой счет и на свой риск элементов наполнения Печатного издания и номеров Печатного издания, размещение в Печатном издании рекламно-информационных материалов рекламодателей, ведением иной деятельности, связанной с привлечением рекламы в Печатное Издание, а также распространение Печатного Издания среди пассажиров на борту воздушных судов Заказчикаг. Москва, п. Московский
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 18:0028.05.2021 18:0028.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176860Подведение итогов не позднее Передача Заказчиком за вознаграждение права на производство, хранение, доставку и выпуск журнала «Вестник Победы» (далее «Печатное Издание»), включая производство, за свой счет и на свой риск элементов наполнения Печатного издания и номеров Печатного издания, размещение в Печатном издании рекламно-информационных материалов рекламодателей, ведением иной деятельности, связанной с привлечением рекламы в Печатное Издание, а также распространение Печатного Издания среди пассажиров на борту воздушных судов Заказчикаг. Москва, п. Московский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.202128.05.2021 18:0028.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176860Подведение итогов не позднее Передача Заказчиком за вознаграждение права на производство, хранение, доставку и выпуск журнала «Вестник Победы» (далее «Печатное Издание»), включая производство, за свой счет и на свой риск элементов наполнения Печатного издания и номеров Печатного издания, размещение в Печатном издании рекламно-информационных материалов рекламодателей, ведением иной деятельности, связанной с привлечением рекламы в Печатное Издание, а также распространение Печатного Издания среди пассажиров на борту воздушных судов Заказчикаг. Москва, п. Московский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Передача Заказчиком за вознаграждение права на производство, хранение, доставку и выпуск журнала «Вестник Победы» (далее «Печатное Издание»), включая производство, за свой счет и на свой риск элементов наполнения Печатного издания и номеров Печатного издания, размещение в Печатном издании рекламно-информационных материалов рекламодателей, ведением иной деятельности, связанной с привлечением рекламы в Печатное Издание, а также распространение Печатного Издания среди пассажиров на борту воздушных судов Заказчика
Начальная цена
1 080 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Авиакомпания «Победа»
Все закупки и тендеры «Авиакомпания «Победа»
Адрес местонахождения
108811, Российская Федерация, Москва, г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, домовладение 4, стр.1
58.14.1
58.14
Документация лота
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