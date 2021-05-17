Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 609/30.04.21/КО/Э Поставка электродвигателя

    609/30.04.21/КО/Э Поставка электродвигателя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 15:3017.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176844Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродвигателя СалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176844

    Уникальный номер закупки

    609/30.04.21/КО/Э

    Номер закупки

    609/30.04.21/КО/Э

    Наименование закупки

    609/30.04.21/КО/Э Поставка электродвигателя

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    30.04.2021 13:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО_эл.ф.__товары_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электродвигателя

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 15:30 GMT +317.05.2021 15:3017.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176844Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродвигателя Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 07:0018.05.2021 07:0018.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176844Дата и время вскрытия заявок Поставка электродвигателя Салават

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2021 12:3029.06.2021 12:3029.06.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176844Подведение итогов не позднее Поставка электродвигателя Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.202129.06.2021 12:3029.06.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176844Подведение итогов не позднее Поставка электродвигателя Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродвигателя

    Начальная цена

    23 068,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка электродвигателя"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП014383
    Поставка запасных частей и материалов по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ»
    Поставка запасных частей и материалов по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей...
    594368
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211028447
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Электроприводов в 2022г., проводимые консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «РВК-Воронеж», ООО «Краснодар Водоканал».
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения...
    583857
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    578 331
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Воронежская область
    Все регионы
    Воронежская область, Краснодарский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211048334
    МИ №1086/МИ - Инструмент для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»
    МИ №1086/МИ - Инструмент для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром...
    588545
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    720 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГПТП Гранит
    Запрос (ценовых) котировок № 32211058794
    Поставка шкафов управления насосами
    Поставка шкафов управления насосами
    590280
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 630 937
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Запрос предложений № ГП213392
    Поставка электротехнических и вспомогательных материалов по базисам поставки: г.Тарко-Сале, г.Архангельск, Месторождения
    Поставка электротехнических и вспомогательных материалов по базисам поставки: г.Тарко-Сале,...
    587702
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить