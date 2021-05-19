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    Главная / Торги / Поставка деревянной упаковки н.113165 для ПАО "Ижорские заводы"

    Поставка деревянной упаковки н.113165 для ПАО "Ижорские заводы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176846Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деревянной упаковки н.113165 для ПАО "Ижорские заводы"Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176846

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка деревянной упаковки н.113165 для ПАО "Ижорские заводы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 13:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП176846_second_parts_protocol.pdf

    Копия_Запрос__113165.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00 доб. 1940

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Olga.Vasileva1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка деревянной упаковки н.113165 для ПАО "Ижорские заводы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 14:00 GMT +319.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176846Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деревянной упаковки н.113165 для ПАО "Ижорские заводы"Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 14:0019.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176846Дата и время вскрытия заявок Поставка деревянной упаковки н.113165 для ПАО "Ижорские заводы"Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176846Подведение итогов не позднее Поставка деревянной упаковки н.113165 для ПАО "Ижорские заводы"Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деревянной упаковки н.113165 для ПАО "Ижорские заводы"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка деревянной упаковки н.113165 для ПАО "Ижорские заводы"

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желаемая отсрочка платежа 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    16

    Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения

    32

    Изделия готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1016129/name/6124ab21211922.04853695

    24.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Упаковка"

    Кол-во: 359

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    Прием заявок:
    20.08.2018 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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