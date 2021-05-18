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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку системных блоков для нужд АО "Губернские Аптеки" № 17/ЗП

    Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку системных блоков для нужд АО "Губернские Аптеки" № 17/ЗП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 04:3018.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256822Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системных блоков для нужд АО "Губернские Аптеки"КрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110256822

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    17/ЗП

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку системных блоков для нужд АО "Губернские Аптеки" № 17/ЗП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 13:51

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ДоЗ_17_ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
    Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

    Юридический адрес

    660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,

    Почтовый адрес

    660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"

    Контактный телефон

    +7 391 219-04-41

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    banina@gpkk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Банина Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка системных блоков для нужд АО "Губернские Аптеки"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256822Подведение итогов не позднее Поставка системных блоков для нужд АО "Губернские Аптеки"Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка системных блоков для нужд АО "Губернские Аптеки"

    Начальная цена

    6 194 040,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    123 880,80 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    180 шт., согласно конкретным заявкам по возникновению потребности в заказываемом товаре. Заказчик вправе не выбирать весь объем товара в пределах срока действия договора, который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений (форма 10.1). При этом не заказанный товар Поставщиком не поставляется, Заказчиком не принимается и не оплачивается

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
    Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

    Адрес местонахождения

    660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,

    660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"

    Классификатор ОКПД2

    26.20.13

    Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 180.00000

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