Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

180 шт., согласно конкретным заявкам по возникновению потребности в заказываемом товаре. Заказчик вправе не выбирать весь объем товара в пределах срока действия договора, который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений (форма 10.1). При этом не заказанный товар Поставщиком не поставляется, Заказчиком не принимается и не оплачивается