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Номер извещения
32110256822
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку системных блоков для нужд АО "Губернские Аптеки" № 17/ЗП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.04.2021 13:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,
Почтовый адрес
660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"
Контактный телефон
+7 391 219-04-41
Факс
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Адрес электронной почты
banina@gpkk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Банина Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка системных блоков для нужд АО "Губернские Аптеки"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка системных блоков для нужд АО "Губернские Аптеки"
Начальная цена
6 194 040,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
123 880,80 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
180 шт., согласно конкретным заявкам по возникновению потребности в заказываемом товаре. Заказчик вправе не выбирать весь объем товара в пределах срока действия договора, который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений (форма 10.1). При этом не заказанный товар Поставщиком не поставляется, Заказчиком не принимается и не оплачивается
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
Адрес местонахождения
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,
660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"
26.20.13
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 180.00000
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