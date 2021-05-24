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    Главная / Торги / Абразивные материалы

    Абразивные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 13:0024.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176876Дата и время окончания срока приема заявок Абразивные материалыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176876

    Уникальный номер закупки

    2500/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    2500/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Абразивные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП__2500СТГ_ТПС.xlsx

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.7__с_09.11.2020_.doc

    Извещение___2500СТГ_ТПС.docx

    ТЗ__МТР___00000002_.pdf

    ГП176876_second_parts_protocol__2_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    ek.semenikhina@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенихина Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция минеральная неметаллическая прочая

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Абразивные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 13:00 GMT +324.05.2021 13:0024.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176876Дата и время окончания срока приема заявок Абразивные материалыМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 16:0028.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176876Подведение итогов не позднее Абразивные материалыМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176876Подведение итогов не позднее Абразивные материалыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Абразивные материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    23.91.1

    Изделия абразивные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.9

    Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1094593/name/61a492d233fd10.19921048

    29.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг шлифовальный лепестковый 40х20 А60 на шпильке"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Щетка чашечная жгутовая Ø125х14,0 ворс 0,5"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Круг лепестковый торцевой 125*22,5"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 4"

    "Круг отрезной Ø150х2,5 х22"

    Кол-во: 16500

    "Позиция 5"

    "Круг лепестковый торцевой 150х22,2"

    Кол-во: 31860

    "Позиция 6"

    "Круг лепестковый шлифовальный 40х20 Р60 на шпильке"

    Кол-во: 500

    "Позиция 7"

    "Круг шлифовальный Ø150х6,0"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 8"

    "Круг шлифовальный Ø180х6,0"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 9"

    "Круг лепестковый торцевой (150х22мм; Р60)"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 10"

    "Круг отрезной 150х2,5"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 11"

    "Круг отрезной Ø180х3"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 12"

    "Щетка чашечная жгутовая Ø150х14,0 ворс 0,5 S35"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 13"

    "Щетка жгутовая 150х11х22,2 ворс 0,5мм торцевая"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 14"

    "Круг лепестковый торцевой Ø150"

    Кол-во: 5059

    "Позиция 15"

    "Щетка жгутовая 150х22,2 торцевая"

    Кол-во: 2359

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