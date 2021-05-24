www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП176876
Уникальный номер закупки
2500/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Абразивные материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.04.2021 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
ek.semenikhina@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенихина Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Абразивные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 13:00 GMT +324.05.2021 13:0024.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176876Дата и время окончания срока приема заявок Абразивные материалыМосква
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 16:0028.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176876Подведение итогов не позднее Абразивные материалыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Абразивные материалы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
23.91.1
23.9
Документация лота
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 5000
Кол-во: 16500
Кол-во: 31860
Кол-во: 500
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 4000
Кол-во: 5000
Кол-во: 5000
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
Кол-во: 5059
Кол-во: 2359
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.