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    Главная / Торги / Оказание услуг по размещению рекламной информации

    Оказание услуг по размещению рекламной информации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256895Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по размещению рекламной информации https://etp.gpb.ru/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110256895

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по размещению рекламной информации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    30.04.2021 13:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Приложение_2___Техническая_часть.doc

    _Приложение_3___Методика_рассмотрения_и_оценки_заявок_участников.docx

    _Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    _Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    _Извещение.doc

    _Документация.docx

    _Приложение_1___Проект_договора.doc

    Протокол_итоговый_2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    +7 4752 78-40-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    Tischenko_tv@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тищенко Татьяна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    https://etp.gpb.ru/

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по размещению рекламной информации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 17:0019.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256895Подведение итогов не позднее Оказание услуг по размещению рекламной информации https://etp.gpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по размещению рекламной информации

    Начальная цена

    255 864,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    73.1

    Услуги рекламные

    Классификатор ОКВЭД2

    73.1

    Деятельность рекламная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/929633/name/60a4af6d155718.49768236

    19.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность рекламная"

    Кол-во: 1.00000

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