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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений № 33-М-ОЗП/21 на право заключения договора на поставку изоляционных материалов

    Открытый запрос предложений № 33-М-ОЗП/21 на право заключения договора на поставку изоляционных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176841Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изоляционных материаловМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176841

    Уникальный номер закупки

    33-М-ОЗП/21

    Номер закупки

    33-М-ОЗП/21

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений № 33-М-ОЗП/21 на право заключения договора на поставку изоляционных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 13:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Юридический адрес

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    Почтовый адрес

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Контактный телефон

    +7 499 940-33-71

    Факс

    +7 499 940-33-71

    Адрес электронной почты

    oozp@geh-sc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рогожин Олег Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изоляционных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176841Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изоляционных материаловМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176841Дата и время вскрытия заявок Поставка изоляционных материаловМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2021 17:0016.07.2021 17:0016.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176841Подведение итогов не позднее Поставка изоляционных материаловМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.07.202116.07.2021 17:0016.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176841Подведение итогов не позднее Поставка изоляционных материаловМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изоляционных материалов

    Начальная цена

    84 626,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Адрес местонахождения

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Классификатор ОКПД2

    23.99.19.111

    Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка изоляционных материалов"

    Кол-во:

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