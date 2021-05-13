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    Главная / Торги / Оказание услуг по удаленному мониторингу освоения/испытания скважин Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Оказание услуг по удаленному мониторингу освоения/испытания скважин Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 15:0013.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176843Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по удаленному мониторингу освоения/испытания скважин Салмановского (Утреннего) НГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176843

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по удаленному мониторингу освоения/испытания скважин Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 13:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект_договора_с_приложениями.7z

    Сводная_смета_затрат___прейскурант_цен.XLSX

    Техническое_задание.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14660

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    aleksandr.rodichkin@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родичкин Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по удаленному мониторингу освоения/испытания скважин Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 15:00 GMT +313.05.2021 15:0013.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176843Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по удаленному мониторингу освоения/испытания скважин Салмановского (Утреннего) НГКММосква

    Дата и время вскрытия заявок

    13.05.2021 15:0013.05.2021 15:0013.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176843Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по удаленному мониторингу освоения/испытания скважин Салмановского (Утреннего) НГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    28.06.2021 13:0028.06.2021 13:0028.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176843Подведение итогов не позднее Оказание услуг по удаленному мониторингу освоения/испытания скважин Салмановского (Утреннего) НГКММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.202128.06.2021 13:0028.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176843Подведение итогов не позднее Оказание услуг по удаленному мониторингу освоения/испытания скважин Салмановского (Утреннего) НГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по удаленному мониторингу освоения/испытания скважин Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    09.10.12.190

    Услуги, связанные с добычей нефти, газового конденсата и горючего природного газа, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по удаленному мониторингу освоения/испытания эксплуатационных скважин Салмановского (Утреннего) НГКМ"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по удаленному мониторингу освоения/испытания разведочных скважин Салмановского (Утреннего) НГКМ"

    Кол-во:

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