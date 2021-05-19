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Номер извещения
ГП176856
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Технический аудит здания АО "Октябрь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Почтовый адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Контактный телефон
+7 495 783-30-00
Факс
Адрес электронной почты
mmarfina@gpm-partner.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марфина Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Технический аудит здания АО "Октябрь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 18:00 GMT +319.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176856Дата и время окончания срока приема заявок Технический аудит здания АО "Октябрь"Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 18:0019.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176856Дата и время вскрытия заявок Технический аудит здания АО "Октябрь"Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2021 18:0007.06.2021 18:0007.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176856Подведение итогов не позднее Технический аудит здания АО "Октябрь"Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Технический аудит здания АО "Октябрь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПМ ПАРТНЕР
Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
71.12.12
71.20.19.190
71.12.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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