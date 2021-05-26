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Номер извещения
ГП176834
Уникальный номер закупки
01-0057485-336-2021
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам "Обустройство кустов скважин Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Почтовый адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Контактный телефон
+7 3452 52-10-90 доб. 5156
Адрес электронной почты
gpn-yamal-uoz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыбалко Людмила Петровна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам "Обустройство кустов скважин Новопортовского нефтегазоконденсатного месторожде
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 12:00 GMT +326.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176834Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам "Обустройство кустов скважин Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождеТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам "Обустройство кустов скважин Новопортовского нефтегазоконденсатного месторожде
Официальный сайт, на котором размещена документация
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