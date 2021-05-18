Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка бетона

    Поставка бетона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256726Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бетонаг.Киров, ул.Производственная, 25Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110256726

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    282

    Наименование закупки

    Поставка бетона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 13:42

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение__1_к_Договору.xls

    извещение.pdf

    Приложение___1_к_Извещению__котировочная_заявка_.doc

    Приложение__1к_Котировочной_заявке.xls

    Приложение__2_к_Извещению__ТЗ_.xls

    Приложение__3_к_Извещению_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Приложение___2_к_Договору.docx

    протокол_итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 912 365-03-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Киров, ул.Производственная, 25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бетона

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256726Подведение итогов не позднее Поставка бетонаг.Киров, ул.Производственная, 25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бетона

    Начальная цена

    413 936,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    23.6

    Изделия из бетона, цемента и гипса

    Классификатор ОКВЭД2

    23.6

    Производство изделий из бетона, цемента и гипса

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933996/name/60ab475ae61e59.46035686

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бетон товарный М-400 В 30"

    Кол-во: 23.00000

    "Позиция 2"

    "Бетон товарный М-200 В 15"

    Кол-во: 29.00000

    "Позиция 3"

    "Раствор цементный М-200"

    Кол-во: 32.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013722
    Закупка ЖБИ и инертных материалов
    Закупка ЖБИ и инертных материалов
    591269
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Запрос предложений № ГП931969
    Реализация утяжелителей охватывающих УтО-530 ТУ 4834-001-67319596-2012 с изм.№1 (станция Артем-Приморский-1)
    Реализация утяжелителей охватывающих УтО-530 ТУ 4834-001-67319596-2012 с изм.№1 (станция...
    255897
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.09.2019 09:30(GMT+03:00)
    25
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить