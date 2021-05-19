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Номер извещения
32110257123
Уникальный номер закупки
38499
Наименование закупки
Закупка букетов, живых срезанных цветов, венков и цветочных композиций из срезанных цветов для управления протокольных мероприятий МГУ имени М.В. Ломоносова () (223.ЗК.1706; Id38499)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.04.2021 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
УМ Р З
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка букетов, живых срезанных цветов, венков и цветочных композиций из срезанных цветов для управления протокольных мероприятий МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id38499)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.05.202125.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110257123Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка букетов, живых срезанных цветов, венков и цветочных композиций из срезанных цветов для управления протокольных мероприятий МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id38499)Москва
Подведение итогов не позднее
25.05.2021 16:0025.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257123Подведение итогов не позднее Закупка букетов, живых срезанных цветов, венков и цветочных композиций из срезанных цветов для управления протокольных мероприятий МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id38499)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.05.202125.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257123Подведение итогов не позднее Закупка букетов, живых срезанных цветов, венков и цветочных композиций из срезанных цветов для управления протокольных мероприятий МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id38499)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка букетов, живых срезанных цветов, венков и цветочных композиций из срезанных цветов для управления протокольных мероприятий МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id38499)
Начальная цена
800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Извещением о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, д. 1. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке. Закупка, при которой невозможно определить объем: да. Начальная максимальная цена договора (фиксированная) 800000 руб. (восемьсот тысяч рублей 00 копеек) Цена единицы товара, работы, услуги, в том числе в виде суммы цен единиц товара, работы, услуги (сумма единичных расценок): 52070.08/ пятьдесят две тысячи семьдесят рублей 08 копеек.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
01.19.21.110
01.19.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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