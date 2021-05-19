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    Главная / Торги / Закупка букетов, живых срезанных цветов, венков и цветочных композиций из срезанных цветов для управления протокольных мероприятий МГУ имени М.В. Ломоносова () (223.ЗК.1706; Id38499)

    Закупка букетов, живых срезанных цветов, венков и цветочных композиций из срезанных цветов для управления протокольных мероприятий МГУ имени М.В. Ломоносова () (223.ЗК.1706; Id38499)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257123Дата и время окончания срока приема заявок Закупка букетов, живых срезанных цветов, венков и цветочных композиций из срезанных цветов для управления протокольных мероприятий МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id38499)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110257123

    Уникальный номер закупки

    38499

    Номер закупки

    38499

    Наименование закупки

    Закупка букетов, живых срезанных цветов, венков и цветочных композиций из срезанных цветов для управления протокольных мероприятий МГУ имени М.В. Ломоносова () (223.ЗК.1706; Id38499)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1028452_223_ЗК_Извещение_часть_1__не_МСП_.rtf

    1028453_223_ЗК_Извещение_часть_2__неМСП_.rtf

    1028454_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    1028455_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    ТЗ_1017636_38499_ТЗ_цветы_2021_15.04.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Цветы срезанные и бутоны цветочные

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка букетов, живых срезанных цветов, венков и цветочных композиций из срезанных цветов для управления протокольных мероприятий МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id38499)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.05.202125.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110257123Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка букетов, живых срезанных цветов, венков и цветочных композиций из срезанных цветов для управления протокольных мероприятий МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id38499)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2021 16:0025.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257123Подведение итогов не позднее Закупка букетов, живых срезанных цветов, венков и цветочных композиций из срезанных цветов для управления протокольных мероприятий МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id38499)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257123Подведение итогов не позднее Закупка букетов, живых срезанных цветов, венков и цветочных композиций из срезанных цветов для управления протокольных мероприятий МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id38499)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка букетов, живых срезанных цветов, венков и цветочных композиций из срезанных цветов для управления протокольных мероприятий МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id38499)

    Начальная цена

    800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, д. 1. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке. Закупка, при которой невозможно определить объем: да. Начальная максимальная цена договора (фиксированная) 800000 руб. (восемьсот тысяч рублей 00 копеек) Цена единицы товара, работы, услуги, в том числе в виде суммы цен единиц товара, работы, услуги (сумма единичных расценок): 52070.08/ пятьдесят две тысячи семьдесят рублей 08 копеек.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    01.19.21.110

    Розы срезанные

    Классификатор ОКВЭД2

    01.19.21

    Выращивание цветов в открытом и защищенном грунте

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Букет из живых цветов для женщины и мужчины"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Букет из 65 орхидей Дендробиум"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Букет из гортензий и кустовых роз"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Букет из роз и альстромерий"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Тюльпаны живые"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "Гвоздика одноголовая"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "Розы живые"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "Венок из живых цветов"

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "Композиция из живых цветов напольная на сцену"

    Кол-во:

    "Позиция 10"

    "Композиция из живых цветов настольная "

    Кол-во:

    "Позиция 11"

    "Композиция из живых цветов круглая настольная"

    Кол-во:

    "Позиция 12"

    "Композиция из живых цветов в корзине на сцену"

    Кол-во:

    "Позиция 13"

    "Композиция из живых цветов в подарочной коробке"

    Кол-во:

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